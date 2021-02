Covid: Contagios bajaron en Irapuato durante febrero

Irapuato.- Los contagios y defunciones por la COVID-19 han presentado una ligera disminución durante febrero, sin embargo, esto no significa que la tendencia seguirá a la baja, pues depende del cuidado que siga teniendo la población, indicó la directora de Salud Municipal, Rosa María Carmona Nieto.

Indicó que durante enero se registraron 2 815 casos y 266 defunciones, y hasta este viernes, 26 de febrero, se contabilizan 1 350 positivos y 213 muertes.

La Directora de Salud invitó a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas, pues si bien en el estado se cuenta con el Semáforo Epidemiológico en color naranja con alerta, no es excusa para realizar reuniones ni bajar la guardia.

No debemos de confiarnos, no debemos de bajar la guardia, esto porque pueden volver a saturarse y vienen fechas importantes, viene Semana Santa, después de Semana Santa viene el 10 de mayo, entonces tenemos que tener una mentalidad de que las cosas no van a ser igual en este año”