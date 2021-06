Detectan más de 130 variantes de COVID en Guanajuato

León, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato hay más de 130 casos de pacientes que se han contagiado de las nuevas variantes de la COVID-19, informó la Secretaría de Salud.

Pablo Sánchez Gastelum, director general de Salud Pública del estado de Guanajuato, informó que se han detectado 133 casos de las nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2 en la entidad.

Sostuvo que, los casos de las nuevas variantes se han detectado en al menos 30 de los 46 municipios de Guanajuato.

El funcionario pidió a los ciudadanos que sigan manteniendo las medidas sanitarias recomendadas para evitar un repunte en los contagios.

Añadió que el sistema de salud pública de Guanajuato está preparado para atender a los pacientes que se contagien con estas variantes e incluso para reaccionar en caso de que hubiera algún caso de hongo negro.

Para este tema en particular tendríamos que tener una red como la tenemos para la identificación en caso de que se presentara este caso (hongo negro) y tenemos lo necesario no solamente para identificarlo, sino para tratarlo si se llegara el caso. Son casos muy raros y no se han presentado, pero el reto para nosotros es siempre estar alerta”.