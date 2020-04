Crea irapuatense desde Alemania plataforma para ayudar a negocios ante COVID-19

Irapuato, Guanajuato.- Como forma de ayudar y apoyar a los negocios de México durante la cuarentena de coronavirus, Arturo Vega Rea, emprendedor irapuatense que reside en Alemania, lanzó una plataforma "Apoyalocales.com", para que los comerciantes puedan anunciar y comprar productos que se puedan usar después de la contingencia.

Vega Rea es propietario de la agencia de viajes Mochileros.com.mx y en conjunto con Leifer Jesus Méndez, de origen venezolano y quien forma parte del equipo de la empresa, decidieron crear la plataforma tras ver las afectaciones económicas que la pandemia de coronavirus ha generado en los pequeños negocios del país europeo.

El emprendedor dijo que los negocios pueden registrarse con su Facebook, correo electrónico, y una vez dentro llenan algunos campos en la plataforma Stripe (para realizar pagos seguros) y esta se encargará de hacerles llegar los pagos.



Explicó que la finalidad de que los pagos se hagan por medio de Stripe es para que las personas confíen en que la plataforma no se quedará con los datos de sus tarjetas de crédito o débito y puedan realizar sus compras de manera segura.

Los conectamos con el sistema Stripe, no es muy conocido en México pero es muy parecido a Paypal, realmente nosotros lo que hacemos es que el negocio cree una cuenta de Stripe y mediante la plataforma los que les compren va a caer en su cuenta de banco", dijo.

Mencionó que la plataforma es para que los negocios de cualquier giro puedan utilizarlo, pues la forma en la que trabaja es comprar por adelantado, con lo cual buscan generar liquidez para los empresarios y que puedan pagar sus cuentas.

Pueden comprar un baucher por adelantado, es decir, si mi amigo tiene una pizzería y se registró, yo le puedo comprar la cantidad que yo quiera, me registro, que también es a través de Facebook (...) y le pongo 300 pesos o 500 pesos y ese dinero lo pago con mi tarjeta y eso le llega a mi amigo y en la plataforma a mi me queda que le he comprado un baucher a ese negocio, entonces es un consumo por adelantado”, explicó.