Crean asociación para organizadores de eventos en Irapuato

Irapuato.- En los últimos siete meses, la industria de organización de eventos en Irapuato ha tenido pérdidas económicas por más de 56 millones de pesos, debido a las restricciones establecidas por la pandemia de la enfermedad COVID-19.

Por lo anterior, un grupo de empresarios locales decidieron crear la asociación de la Industria de Reservaciones y Alimentos (IRYSA) capítulo Irapuato, con la que planean impulsar la reactivación económica del sector.

Mariana Zavala, presidenta de IRYSA, destacó que estas pérdidas económicas son calculadas en los 80 recintos que se tienen en la ciudad, que previo a la pandemia, hacían como mínimo un evento por fin de semana y atendían 8 mil personas, lo que actualmente no se puede realizar, teniendo ganancias por 2 millones cada fin de semana.

Este gremio, hasta marzo de 2020, generaba 200 mil empleos en toda la proveeduría del sector de servicios de turismo; el año pasado, se cancelaron alrededor 2 mil 800 eventos, afectando a meseros, músicos, fotógrafos, floristas, estilistas, organizadores de eventos, entre otros.

Mariana Zavala enfatizó que actualmente, los eventos clandestinos también afectan al gremio, que ha respetado las indicaciones de las autoridades de Salud en Guanajuato, manteniendo espacios seguros, pero que deben seguir cerrados ante el alto nivel de contagio.

Si no para eso, no vale la pena que los demás estemos cerrados, porque ahí es donde se están generando los contagios, en estas fiestas donde no hay filtros sanitarios cuando entras”, comentó.