Crece matrícula de UG en León 19% durante último año

León.- La matrícula del campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) creció 19% durante el último año.

Para agosto-diciembre 2019 hay cinco mil 047 inscritos, mientras que el mismo periodo de 2018 eran cuatro mil 248.

Los inscritos de nuevo ingreso son mil 207 (790 fueron aceptados de los cuatro mil 674 que presentaron examen de admisión y otros 417 fueron admitidos desde periodos anteriores pero hasta ahora se inscribieron), además de otros tres mil 840 alumnos de reingreso, reportó la Coordinación de Control Escolar del campus.

Verónica Meza Bedolla, coordinadora de Asuntos Escolares del campus León de la UG, atribuyó el crecimiento a que los programas educativos (de licenciatura, especialidad y posgrado) crecieron de 55 a 68, además del esfuerzo de las tres divisiones por un incremento gradual sostenido en su matrícula.

El campus León tiene tres divisiones: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias e Ingenierías.

No es que no se quiera aceptar más sino que los espacios no están adecuados para más porque lo que se busca son las mejores condiciones para profesores, las aulas... Sí se quisiera admitir a un mayor número de aspirantes pero hay que ver su condición académica y seleccionar a los mejores”, apuntó.