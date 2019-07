Guanajuato crece menos en 2018

León.- El crecimiento económico de Guanajuato se desplomó en 2018 a 1.4%, el lugar 20 a nivel nacional.

La tasa promedio anual de crecimiento para la entidad en los últimos años fue siempre muy superior: 4.4% en 2014; 6.6% en 2015; 4.3% en 2016 y 4.9% en 2017.

Crecimiento económico 2018

Esto es parte de lo que revela el reporte denominado “En cifras ¿cómo vamos? 2019”, que publica la organización “México ¿cómo vamos?”.

La tasa anual promedio de crecimiento de la economía nacional en 2018 fue del 2%.

Los dos estados que más crecieron fueron Baja California Sur (14.2%) y Aguascalientes (4.4%).

Informalidad laboral 2018

No es el único mal dato para Guanajuato. Está en el lugar 19 en el ranking sobre productividad laboral con 132 pesos producidos por hora trabajada cuando el promedio nacional es de 161 pesos.

Es el número 17 en la informalidad laboral con 49.8% de la población ocupada (trabajadores cuya relación laboral no es reconocida y los derechos laborales no son cumplidos). Y el 12 en pobreza laboral, con 32.9% de la población (que no puede adquirir la canasta alimentaria utilizando el ingreso laboral de su hogar).

En los indicadores que sí está bien posicionado, ambos en quinto lugar, son: desigualdad de ingresos laborales (0.327 en coeficiente de Gini, donde 0 equivale a perfecta igualdad y 1 equivale a perfecta desigualdad) y deuda pública (representa sólo el 0.8% del porcentaje de su Producto Interno Bruto).

Así ven el panorama

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, calificó de preocupante y lamentable que Guanajuato haya caído hasta el lugar 20 en ranking de crecimiento.

Productividad laboral 2018

“Esperemos que la visión que tiene el bloque de los gobernadores de la región, ayude a los estados del centro a tener el empuje económico y productivo necesario para recuperar el ritmo de crecimiento”.

Se pronunció por que las empresas atiendan la productividad con incentivos y mejores salarios.

“No es posible que con los niveles de crecimiento que había venido registrando Guanajuato, los salarios sigan siendo bajos; éste sí es un gran pendiente en nuestro estado y me parece que es momento de que los empresarios asumamos esa responsabilidad”, sostuvo.

Roberto González Martínez, presidente de Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) en León, opinó que ante la incertidumbre económica la inversión está contraída.

Pobreza laboral 2018

“A Guanajuato le pega más por la dependencia a la industria automotriz. La inversión cayó en el segundo semestre del 2018 y en este año, y hay tres factores: la incertidumbre por las políticas del Gobierno Federal; la duda sobre el Tratado de Libre Comercio que va y viene y no se firma, que afecta sobre todo para la inversión automotriz; y también la expectativa global no son buenas”, opinó.

El diputado y secretario general de la CTM, Hugo Varela Flores, atribuyó el ‘frenón’ a la incertidumbre global.

“El problema de Guanajuato es que se apuntó mucho a la industria automotriz y ahora con la situación política de (Donald) Trump ha traído como consecuencia que tengamos una incertidumbre laboral terrible en todas las empresas. En primer lugar no sabemos si se va a aprobar el T-MEC, en segundo lugar el tema de los aranceles al acero y las políticas económicas del país, todo eso pega”, opinó.

Lamentó que ese frenón repercute en la generación de empleos formales: “Las empresas no están requiriendo en este momento personal, no hay despidos, pero no hay nuevas contrataciones”, dijo Hugo Varela.

Para 2019 el panorama económico local es igual: “Pienso que estamos en una época en donde hay un estancamiento, seguimos con los mismos niveles de productividad, las empresas están trabajando”.

Agregó que Guanajuato tiene las condiciones para crecer, pero es necesario una estrategia que diversifique la economía a otros sectores (agroalimentario, farmacéutico,etc.) y a nuevos mercados.

Y Alberto Ruenes Escoto, presidente de Coparmex León, señaló que desde el triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado mensajes que no ayudan a la economía.

“Las señales que está enviando el Gobierno Federal no son nada alentadoras, la desconfianza y la incertidumbre son componentes que no ayudan. En cualquiera de las industrias así se observa, lo que reportaron ya la Cámara de Vivienda, también la Cámara de la Construcción, la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio) con la baja de ventas, el panorama no es alentador”, apuntó.

El Gobierno Estatal, dijo, debe apostar a desarrollar más infraestructura y seguir atrayendo inversiones.