Creemos que es error de Profeco: Grupo Cuadritos

Celaya.- “Creemos que se trata de un error, pues nosotros vendemos ese producto solo a granel, para posicionarse, y nos calificaron como si vendiéramos porciones pesadas”, fue lo que comentó Héctor González González, presidente del Grupo Industrial Cuadritos.

Esto después de que Profeco anunciara una lista de productos que deberán salir del mercado por incumplir con las normas oficiales mexicanas, ya que dentro de esta lista viene el producto Premier Plus Cuadritos de la empresa Grupo Industrial Cuadritos.

AM buscó al presidente y señaló que están en pláticas con la autoridad para aclarar el tema. Además proporcionó un reporte de la etiqueta “Imitación Queso Manchego Premier Plus” de venta a granel.

El incumplimiento que les marca es porque no declara porcentaje mínimo de proteína, mínimo de grasa y máximo de humedad.

En el mismo, señala que el incumplimiento que les marca es porque no declara porcentaje mínimo de proteína, mínimo de grasa y máximo de humedad, además de no ostentar etiquetado frontal nutrimental.

El incumplimiento que nos marcan viene derivado de la norma NOM-233-SCFI/SAGARPA-2018, donde menciona que los quesos deben declarar: 7.4, el porcentaje mínimo de grasa butírica, proteína y el máximo de humedad. Mismo que en esta etiqueta no se menciona”

Resaltando que el etiquetado frontal nutrimental (GDA) no se aplica a productos para venta a granel.

La presente Norma Oficial Mexicana no se aplica a los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas, o en alguna pitra reglamentación federal vigente que explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento; los productos a granel; los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta y los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus atribuciones.

Resaltó que la etiqueta usada fue revisada y autorizada en el año 2014 y no tuvo ninguna modificación hasta ahora que, derivado de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010, se debe modificar la declaración de la información nutrimental contenida en las etiquetas, dicha etiqueta ya está en proceso de modificación con los nuevos lineamientos.

