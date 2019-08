Criminales convierten el Laja en río de la muerte

Celaya.- En cinco kilómetros del río Laja, los cuerpos de víctimas de homicidio arrojados a su afluente se han vuelto un problema para las autoridades y una causa de temor para los habitantes del oriente de la ciudad.

Criminales lo han convertido, en un mes, en el río de la muerte.

En cinco mil metros entre la carretera libre a Querétaro y la autopista a Salamanca desde el 8 de julio se han recuperado 14 cadáveres envueltos en plástico o cobijas.

Los Olivos III

Cerca de la intersección de los ríos Querétaro y Laja, a un lado de esas carreteras, se encuentra el fraccionamiento Los Olivos III, ahí se localizó una docena de cuerpos.

En este punto está una granja y desarrollos inmobiliarios, uno de ellos de vivienda vertical construido recientemente, a menos de 500 metros del sitio convertido en depósito de cadáveres.

Depósito de cadáveres.

A pesar de ello los lugareños tratan de llevar su vida normal, pero con la angustia de toparse con restos humanos flotando en el río o en las orillas atorados entre la maleza.

'Triángulo de la muerte'

En esta zona nororiente de Celaya se ubican varios núcleos poblacionales como San Miguel Octopan, Rancho Nuevo, las colonias La Esperanza, Luis Donaldo Colosio y la más cerca Los Olivos.

Además de los fraccionamientos Ribera del Campestre y San Lorenzo Residencial.

La autopista Salamanca-Querétaro, el libramiento norte de Celaya y la afluencia de los dos ríos, forman una especie de “triangulo de la muerte” en esta zona rural y urbana del municipio.

Tiran cuerpos desde el 8 de julio

El 8 de julio comenzó el conteo mortal con dos cuerpos y restos de un tercero tirados en bolsas de plásticos.

Otro se encontró el 9 de julio en la misma zona. Al paso de tres días otra persona asesinada envuelta en cinta se ubicó debajo del puente Tres Guerras.

Luego el 17 de julio otro cuerpo embolsado se recuperó detrás del fraccionamiento Ribera del Campestre, en las margenes del río.

No termina

La cifra siguió creciendo y los días 24, 28 y 29 de julio se encontraron los cuerpos de otras tres personas al lado de la colonia Los Olivos.

Con la llegada de agosto los muertos localizados en el río Laja no terminaron, con los del 2 y 3 ya sumaron cinco cuerpos más en la misma zona de Los Olivos.

Entre zona rural y urbana

Parcelas donde se siembra maíz, alfalfa y otros forrajes son los principales cultivos en este punto, caracterizado por ser un valle verde ubicado a unos siete kilómetros del centro histórico de Celaya.

“Es mejor no decir nada, porque lo que vivimos en estos tiempos es muy fuerte, gracias a Dios no me ha tocado ver ninguna persona muerta cuando ando con mis animales, ni quiero pasar por eso porque no se como me vaya”, expresó Manuel, un arriero de San Miguel Octopan.

A un lado del camino de terracería que bordea al Laja, es cotidiano ver que camionetas con vidrios polarizados y placas extranjeras, platica con miedo otro habitante de San Miguel.

Los homicidios cometidos en Celaya recientemente han generado una ola de temor en quienes antes vivían tranquilamente en la zona del corredor industrial.

Tienen miedo

Por el camino que bordea el río y que hace algunos años era utilizado por los habitantes de varias comunidades del oriente de la ciudad, nadie quiere pasar ni de noche ni de día.

La vegetación del lugar en esta época del año es abundante en la ribera del Laja, en otras épocas era aprovechada por decenas de pequeños ganaderos para llevar sus animales a pastar. Hoy pocos se atreven a hacerlo.

A un lado de la granja permanecen las cintas plásticas de precaución colocadas por la Policía investigadora que acudió a levantar los cuerpos el sábado.

Trabajan con miedo

“Venimos a trabajar con mucho miedo por todo lo que ha pasado cerca del río, antes cuando terminábamos la chamba nos sentábamos en un árbol cerca del rió Laja o el Querétaro para tomar unas cervezas o simplemente convivir, pero ahora no se puede”, platicó un campesino de Rancho Nuevo.

En el fraccionamiento Los Olivos sus habitantes tienen miedo de hablar de los cuerpos hallados en el cauce.

“No queremos opinar de eso, porque es muy peligroso hablar, la verdad es que Celaya se ha vuelto un infierno para todos los que vivimos en esta ciudad, no sólo los que estamos cerca del río Laja”, menciona un comerciante de Los Olivos, que pidió no dar su nombre.

Piden alto a violencia

La avenida México-Japón, utilizada como anillo vial de la ciudad, concluye en esta parte, al llegar a su intersección con el río, debido a que no existe un puente para conectar más al oriente.

“Solo pedimos que ya pare toda esta violencia en Celaya, es horrible vivir con balaceras y muertos tirados por todos lados, se acabó la tranquilidad que teníamos antes”, dijo Juan, empleado de una panadería.