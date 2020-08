Crisis ‘golpea’ a Seminario; más de 150 sacerdotes piden ayuda para seguir formación

El Seminario Conciliar de León inició una colecta para que 157 sacerdotes puedan continuar con su formación, ya que se han visto afectados por la crisis por el Covid-19.

Las personas que deseen ayudar pueden hacerlo por transferencia electrónica o depósito bancario.

León.- El Seminario Conciliar de León se ha visto afectado económicamente por la pandemia del Covid-19, por lo que inician una colecta para continuar con la formación de 157 nuevos sacerdotes.

Hoy la situación de la pandemia ha mermado la economía del Seminario de tal manera que nos hemos visto con grandes dificultades en los últimos meses. Nuestros ingresos han disminuido de manera drástica “, dijo el rector, el padre Julio Fuentes Rodríguez.

“Hoy una particular necesidad me hace dirigirme a todos con humildad y confianza. En este tiempo de pandemia de Covid 19 todos hemos sido afectados de una u otra forma por sus consecuencias, de manera particular nos hemos visto afectados económicamente al ver reducidos nuestros recursos”, agregó.

Estos son los gastos del Seminario

El seminario cuenta con tres casas, además de un equipo de 13 sacerdotes para el acompañamiento formativo de los seminaristas.

Contamos con un grupo de psicólogos que apoyan en el desarrollo humano de los seminaristas. Además del personal de apoyo en el departamento de coordinación académica, personal administrativo, de cocina y mantenimiento”, explicó el padre Julio.

La formación académica exige de que el Seminario cuente con maestros calificados a nivel preparatoria y curso introductorio y en los estudios de filosofía y teología.

El seminario requiere de una infraestructura que consume recursos económicos. No está de más decir que el Seminario es también una fuente de empleo para alrededor de 100 personas”, agregó.

Para solventar la formación de los seminaristas, reciben como apoyo la cantidad de mil 850 pesos mensuales.

Por eso hoy, como rector del seminario hago una humilde petición para que nos apoyen con una aportación económica que pueden realizar a través de una transferencia electrónica, en el banco directamente o en las oficinas de economía en el seminario menor en Lomas de la Trinidad”, exhortó el sacerdote.

A nombre del Arzobispo, Alfonso Cortés Contreras, agradeció el apoyo que se les brinde.

¿Cómo puedo apoyar?

Por transferencia electrónica:

Cuenta: 0141597795

Clabe: 012225001415977956

A nombre del Seminario Conciliar de la Diócesis de León A. R.

Bancomer.

Para realizar donativos deducibles de impuestos.

Cuenta: 0450532983

Clabe: 012225004505329835

A nombre del Instituto Cultural Leonés A. C.

Para donativos.

Al teléfono 477 7170193

Con Claudia Ruiz

MCMH