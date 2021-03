Critica Fox a empresarios: 'Lamen los zapatos de AMLO'

León, Guanajuato.- La élite empresarial de México está arrodillada ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, reprochó el expresidente de México, Vicente Fox Quesada.

En una charla virtual el viernes, convocada por Acción Juvenil y el Comité Directivo Estatal del PAN, el guanajuatense hizo un llamado a que sean los jóvenes quienes asuman la lucha de arrebatar la mayoría a Morena esta elección.

Es cierto el dicho de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, tenemos ese tipo ahí y lo dejamos hablar porque no hacemos nada, los empresarios no están haciendo nada, la élite empresarial ahí están todos a la sombra del tirano, haciéndole la barba y lamiéndole las agujetas de los zapatos”, expresó.

Ante más de 120 panistas, en su mayoría jóvenes, Fox destacó la generosidad del PAN, PRI y PRD para ir en alianza en la mayoría de los distritos federales entendiendo que un solo partido no puede ganar el Congreso y el bien mayor es quitarle la mayoría a Morena y sus aliados en la elección del 6 de junio.

“Hay que tragar camote, dejar rencillas, envidias, pleitos. El antídoto es la unidad ante la división que él (López Obrador) provoca todos los días... No nos preocupemos de los demás, sino de cómo voy a ganar yo esta campaña”, citó.

“Hay que ponerle las riendas a este caballo bronco para obligarlo a razonar”, dijo refiriéndose a López Obrador, de quien sin tapujos agregó: “No lo trago en cada mañanera por soberbio, egocéntrico, mesiánico, por sentirse la mamá de Tarzán”.

Llamó a los jóvenes a no despreciar la oportunidad de meterse a la arena política y salir a tocar puertas y hablar con todo mundo convencidos de estar en lo correcto.

Los jóvenes no se me queden en casa. Hay que salir a convencer de por qué tienen que cambiar las cosas en México. Ustedes los jóvenes no sería justificable que no le metan toda la pasión. No se trata de ser universitarios y preparados, la sabiduría sale del corazón y de la mente, cuando sabemos a dónde vamos”.