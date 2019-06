Critica PAN Plan Nacional de Desarrollo, no hay proyectos para Guanajuato

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no aterriza proyectos claves para Guanajuato.

El documento de 64 páginas aprobado esta semana por la Cámara de Diputados no especifica el desarrollo de infraestructura estratégica por estados y tampoco metas ni indicadores de los programas.

El coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que “el PND es un documento que se está tirando para el olvido”. No tiene: estrategia, metas, impacto presupuestal, evaluación, calendario.

Un plan que no es plan, que no es nacional, ni traerá desarrollo”, declaró.

Por primera vez (gracias a una reforma legal en la anterior Legislatura federal) el PND es enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados, antes únicamente era publicado por el Ejecutivo Federal. Ahora se supone se pone a la consideración de los legisladores pero no pudieron cambiar ni una coma, lamentó Jorge Espadas Galván, coordinador de los legisladores federales panistas de Guanajuato.

Cuando tienes un Plan de Desarrollo que es un discurso, pues no hay nada que medir, no hay metas, no hay indicadores, no cumple con la Ley de Planeación, es un plan ilegal. Bien dice el Presidente que esto no se hacía desde 30 y tantos años, y tiene toda la razón, la planeación ya cambió”, señaló.