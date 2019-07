Critican priistas a Morena... y a su propio partido

León.- “Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana”, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas 'Alito' , candidato a la dirigencia nacional del PRI, ante unos 500 simpatizantes del partido, que se reunieron esta tarde en las instalaciones de la CTM en León.

Moreno Cárdenas acudió al encuentro acompañado de Carolina Viggiano Austria, quien siendo de su equipo aspira a ser la secretaría General del PRI.

Esto con el fin de dar a conocer sus propuestas para fortalecer al partido y que contemplan desde tener más cercanía con la militancia hasta ser una oposición firme y crítica.

Ambos hicieron fuertes señalamientos, tanto al actual Gobierno Federal como a su propio partido. Del primero señalaron que está lleno de ocurrencias, malas decisiones e ignorancia.

No se ponen ni de acuerdo ellos y no le cumplen a la gente y tenemos un PRI nacional mudo, que no critica, que no alza la voz ante la falta de resultados", expresó 'Alito'.