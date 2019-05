Critican regidores que asesor de compañera trabaje a distancia

León.- Ediles panistas del Ayuntamiento de León cuestionaron que Luis Enrique García Hernández, asesor de la regidora priísta Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, trabaje a distancia.

Esto debido a que el funcionario tiene dos trabajos de base, uno en el Ayuntamiento leonés y otro en el Congreso local de la Ciudad de México, pero en el primero nunca se le ve. Por esto consideraron que se está incumpliendo con el reglamento.

Tanto regidores como síndicos tienen derecho a contar con el apoyo de dos personas: un asesor y un asistente; sin embargo, García llamó la atención dado que “firma” las listas de asistencia diariamente sin estar presente, además de que recibe premios de puntualidad.

Cuestionan bonos de puntualidad y asistencia

El funcionario firma sus hojas de puntualidad y asistencia, pese a que no asiste.

La regidora María Olimpia Zapata Padilla dijo que deberán revisar el reglamento. Señaló que otra cosa que llama la atención es la situación con las firmas ya que, añadió, le parece injusto este gasto en el sueldo del funcionario cuando no se presenta a laborar.

¿Cómo firmas algo diciendo que estás y es mentira? Cada quien sabe sus responsabilidades. Es el erario público, les está costando a los leoneses, sobre todo ella que es muy puntal en el dinero y con la transparencia; habrá que saber qué opinan los leoneses de esto”, añadió.

Ana María Esquivel Arrona, edil blanquiazul, declaró que se trata de un tema que debe manejarse directamente con las instancias correspondientes, dado que es un proceso administrativo que se tiene que seguir o de lo contrario sería incumplir el reglamento.

El síndico Christian Javier Cruz Villegas, consideró que sí es un incumplimiento a la ley. Aunque se mostró a favor de trabajar en cuanto a resultados más allá de una labor presencial.

Otros la avalan

El regidor Jorge Arturo Cabrera González, también panista y el morenista Gabriel Durán Ortiz expresaron que no le parece mal que se trabaje a distancia e indicó de los premios de puntualidad no deberían modificarse, ya que su trabajo es distinto y que su llegada a tiempo puede ser relativa puesto que no tiene una oficina.