Irapuato, Guanajuato.- Los trabajos que realiza el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) se enfocan en atender a los familiares de las víctimas emocional y psicológicamente, además de brindar talleres tanto para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como a las autoridades, mencionó Andras Derzsi- Horvath, jefe de Zona Centro y Noreste de México del CICR.

Comentó que saben que el tema de las desapariciones es muy complejo y es un eje de trabajo que están manejando, pues para las familias de las personas que desaparecen significa un dolor inmenso, puesto que no saben si su pariente se encuentra con vida, pero tampoco la certeza de que está sin vida, por lo que no pueden comenzar un duelo para poder recuperar la pérdida.

Informó que en México el CICR trabaja en atender las capacidades y mecanismos de búsqueda, identificación, además de apoyo a la gestión de información de personas desaparecidas y personas que fallecieron y están sin identificar, además de la adopción de marcos legales, así como brindarles atención y acompañamiento durante las búsquedas.

En cuanto al tema de Guanajuato, se encuentran enfocados en la conformación de las mesas de trabajo entre las autoridades y los colectivos de búsqueda de personas, ahí ayudan como asesores y observador técnico, esto gracias a los trabajos que han estado haciendo en otros estados del país y viendo cómo se lleva a cabo.

Esperan que con las mesas de trabajo puedan echar a andar algunas prácticas que vieron en otros estados y han dado resultados, donde los colectivos e instituciones lograron alinearse al máximo a las expectativas de la ley de desaparecidos, esto en lo que concierne a las familias.

Señaló que algunas de las prácticas que podrían aplicarse en Guanajuato serían la participación conjunta en los procesos de búsqueda, localización, identificación de personas, así como el intercambio de información entre fiscalías y colectivos para realizar análisis del contexto cuidando la confidencialidad de datos sensibles y el tercero la participación en la identificación en mesas forenses.

En el acompañamiento que les brindan a las personas, han notado que la ausencia de sus familiares es lo que más les duele a las buscadoras, esto en todos los lugares donde han apoyado, mencionó, Marlene Herbig, responsable del Programa de Desaparecidos en México del CICR.

Realmente el principal dolor surge de la incertidumbre de no saber qué pasó y de no tener ese contacto, nuestras psicólogas hablan de lo que también es la pérdida ambigua, que no se puede establecer ese proceso de duelo, porque viven con la incertidumbre”, dijo.