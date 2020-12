Cuando quedarse en casa no es opción para personas en situación de calle

León, Guanajuato.- “Quédate en casa” se ha repetido constantemente desde hace 9 meses, pero para casi un centenar de personas que viven en las calles de León esta frase tiene poco o nulo significado, y el riesgo de una enfermedad nueva y mortal no los hace regresar a casa.

Hasta el pasado 18 de diciembre con el censo iniciado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) León, se han identificado al menos a 93 personas que pernoctan en las calles de la ciudad.

Algunas terminaron viviendo en la calle como consecuencia de la pandemia de Covid-19, aunque son las menos, aseguró la dependencia local.

Pero para todas las demás, la enfermedad no representa riesgo, al grado de preferir permanecer en las calles a acudir a los albergues o incluso hasta rechazar ser revisados.

“Estos 93 son exclusivamente de 2020, en años anteriores el concentrado lo traemos como en 160 o 170, de esos hay algunos que regresaron con su familia o a su domicilio”, explicó la funcionaria.

Respecto a las zonas donde más se concentra este tipo de personas dijo que son los espacios de mercados,“zona Centro, Malecón y sobre todo la zona de la Central Camionera”.

Una brigada del DIF León junto con personal de otras dependencias, se encargan de ubicar a personas en situación de calle para invitarlas a acudir al albergue La Candelaria, para que pasen ahí la noche.

En estos recorridos “se puede integrar Policía, Protección Civil, una ambulancia de Bomberos o de Protección Civil, el seguimiento que se da puede ir mucho más allá con el Instituto Municipal de las Mujeres, o se puede trabajar la parte de niñas, niños o adolescentes”.

“Puede haber una semana que no nos logramos llevar a nadie y otras en las que nos llevamos hasta a tres personas”, dijo Luz del Carmen.

El contacto también se hace para intentar buscar a sus familias y establecer el vínculo para que regresen a sus hogares, ya sea en León o en otras ciudades, pues casi el 50% de estas personas son procedentes de otras ciudades del país.

Cada seis meses se aplican cuestionarios a cada persona en situación de calle que se detecta, para tener un estimado de cuántas hay en estas condiciones, los motivos y las posibilidades de que se reintegren a un hogar.

Pero con la llegada de la pandemia de Covid-19 esta actividad se ha hecho más frecuente y el personal que la realiza debe ir protegido con trajes Tyvek, cubrebocas y goggles.

También entre los cambios, ahora además de preguntar a las personas su estado de salud, se hacen revisiones de temperatura y saturación de oxígeno.

“Lo hacemos de esta manera para que sean conscientes de que estando en la calle el riesgo en el tema Covid es importante. También damos el apoyo para poder estar tranquilos de que ellos saben cuáles son los cuidados y la higiene que se deben de mantener esta temporada por Covid”.

En el albergue La Candelaria también se exige el uso de cubrebocas para quienes ingresan y se trata de mantener sana distancia, aunque es raro que el lugar tenga siquiera el 30% de su capacidad, que es de 200 personas.

Sentado en una banca afuera de una tienda departamental en la calle Álvaro Obregón, con el ceño fruncido y una bolsa donde lleva sus pertenencias, Efrén escuchaba al personal de la brigada que le intentaba convencer de dormir en el albergue.

No me gustan porque ya he estado en albergues y no me gustan, me golpean, son muy peleoneros”, respondió el sexagenario que raramente levantó la mirada, su voz es audible a varios metros de distancia en la fría noche leonesa.