¿Cuándo reabren los gimnasios en Guanajuato? Pide den fecha

Guanajuato capital.- El diputado del Partido Verde, Israel Cabrera Barrón insistió en que es necesario que autoridades municipales y estatales tengan un acercamientos con propietarios de gimnasios y centros deportivos para evaluar las posibilidades de apertura o que se les brinde información sobre las fechas en que estas podrían ocurrir.

Y es que el diputado aseguró que entre autoridades estatales y municipales no se ha dado atención a los propietarios de gimnasios o centros deportivos, pues no termina por clarificarse a que autoridad le corresponde determinar la apertura de estos espacios.

“Es lamentable que el lugar donde se puede generar de alguna manera un tema de prevención de salud pública, en estos momentos sigan cerrados y lo lamentable en este momento no es solamente que se encuentre cerrados los espacios deportivos y los lugares para hacer ejercicio, lo lamentable es que no hay respuesta, no se tiene diálogo, yo he insistido mucho en la parte del diálogo, a través de las autoridades para poder llegar a aun buen acuerdo”, dijo durante la sesión de la Diputación Permanente.

Explicó que tuvo acercamiento con empresarios del ramo en León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón y en la mayoría de los casos mencionaron que las autoridades municipales les dicen que es competencia de las autoridades de Salud definir la apertura, y las autoridades de salud dicen que es facultad del municipios.

“Hoy yo hago un llamado a la autoridad que corresponda a que reciba a estos propietarios de espacios deportivos, porque estos empresarios también son gente que ha invertido sus recursos, su dinero y que tiene empleados que trabajan de este servicio. Son personas que tienen familias que tienen personas que mantener, alimentar y que han dedico su vida a promover la salud”.

Hoy nadie los escucha, nadie los recibe, nadie les resuelve, es una injusticia que en este momento no se haya abierto ni siquiera un foro de comunicación para debatir y discutir la forma, el tiempo o el momento en que estos espacios deportivos tendrá que ser abiertos”, enfatizó.

El legislador retomó la crítica en el sentido de que bares, restaurantes y hasta centros comerciales ya se encuentran abiertos y en algunos casos no están cumpliendo con las medidas sanitarias para su funcionamiento y en cambios espacios en donde se promueve la salud no han recibido instrucciones para poder volver a ofrecer servicios.

La nueva normalidad tiene que llevar de la mano las diferentes partes económicas y deportivas de la sociedad, en concreto haría un llamado a las autoridades (cuales no sé) porque por un lado es Municipio, por otro el Estado a que los escuchen, a que conversen a que los conozca y a que por lo menos les den una parámetro de referencia de qué sí es posible y qué no es posible”, concluyó.

AM