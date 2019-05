¿Cuántas quejas recibe SAPAL de usuarios por sus altos cobros?

Cada día en promedio SAPAL recibe 41 quejas por altos cobros en su recibo de agua potable.

El número de quejas por motivo de cobros excesivos que se registraron de 2017 al cierre de abril de 2019 fue de 34 mil 681, de estos reclamos se descontaron a 26 mil 396 cuentas un monto total de 39 millones 902 mil pesos, y la razón principal de descuento por cobro excesivo es por fuga y alta presión, según respondió SAPAL a una solicitud a través de acceso a la información pública que presentó am.

El número total de quejas en ese periodo de 850 días representa un promedio de 41 quejas por día.

Las fugas

El director general de SAPAL, Enrique de Haro Maldonado, informó que de los descuentos que otorgan el 77% los hace automáticamente el sistema a las empresas que contribuyen en el tratamiento de su agua y el otro 23% son altos cobros que reclaman los usuarios, principalmente por fugas en domicilio.

Son fugas aparentemente pequeñas, porque no se ven, pero que causan un gran consumo mensual. Ya tenemos cuatro cuadrillas para ayudarles a detectar las fugas, ya la reparación depende del cliente, en los depósitos de baño es donde más se da, y en las cisternas, o un medidor que no marque bien", dijo.

El regidor de Morena y vocal del Consejo Directivo de SAPAL, Gabriel Durán Ortiz, destacó las ventajas de pedir el apoyo del Departamento de Detección de Fugas para que acudan al domicilio.

Yo pedí ese apoyo y me di cuenta que en los sanitarios tenía una pequeña fuga que elevaba el cobro. Y aprendí a hacer varias correcciones en casa, por ejemplo (si hay una alta presión) los aljiberes cuando sella el flotador no sabía que había que cambiarse válvulas y eso mismo pasa en el tinaco", anotó.

También se trabaja en la renovación de medidores con telemetría para ser más puntuales en la lectura.

Los descuentos al usuario están considerados en el reglamento, pero sólo puede ser una vez al año.

En lo que corresponde a SAPAL, anotó que se viene trabajando en un proyecto de sectorización de 300 zonas, lo que ayudará a detectar más fácilmente las fugas que hay en toda la red de alcantarillado.

Reclaman cobros

Supuestas fugas, fallas en medidores, cobros que no corresponden a las lecturas y facturaciones no reconocidas están entre las problemáticas que día a día llevan a decenas de usuarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León a hacer aclaraciones.

Aunque las esperas no son tan prolongadas y se facilitan con el sistema automatizado para la asignación de cada caso de atención personalizada que hay en las oficinas principales de la paramunicipal en Juan José Torres Landa, la molestia muchas veces prevalece entre los usuarios por sus problemáticas.

Guadalupe Martinez

"Están cobrando una cantidad que no corresponde con la lectura de mi medidor. Me dijeron que hasta la siguiente semana tengo respuesta. Es una casa que estaba deshabitada y se pagaba lo mínimo, y ahora tiene tres meses que me llega de 370 pesos o casi hasta 400.

Juan José Morales

“Me llegó que estoy consumiendo 29 metros cúbicos y antes me llegada de 12, en enero me cambiaron el medidor y ahí empezó esto. Tengo 20 años viviendo en esa casa y no había pasado algo así. Hago el mismo consumo y fugas no hay porque estuve monitoreando el medidor, hasta por las noches he verificado si no había consumo.