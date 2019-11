¿Cuánto cuesta el tratamiento para un paciente con diabetes?

Guanajuato.- En Guanajuato, 102 mil personas con diabetes reciben tratamiento de parte de la Secretaría de Salud.

Pese a la difusión de los peligros de la enfermedad y a la advertencia sobre los gastos que ocasiona, el Estado no ha conseguido controlar su impacto.

Durante 2018, 5 mil 757 personas perdieron la vida a causa del mal y aunque este año la cifra apunta a ser menor, los efectos son devastadores.

Entre enero y agosto de 2019 se registraron 3 mil 255 fallecimientos relacionados con la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades de Salud, el tratamiento de un paciente cuya diabetes está controlada asciende a 88 mil 240 pesos.

Pero la cifra se dispara cuando los enfermos no tienen control médico de su mal, ya que puede costar 1.6 millones de pesos.

El secreto, además del tratamiento, es atender las indicaciones que permiten que la diabetes no avance y se convierta en un riesgo mortal para quien la sufre.

Cuidándose la vida es normal, a pesar de la diabetes, lo malo es que a veces uno no come bien y no hace ejercicio”, dice María Guadalupe Domínguez Rodríguez, una de las pacientes que sufren la enfermedad en Guanajuato.