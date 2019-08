¿Cuánto invierte al mes una empresa para proteger su negocio?

León.- La inversión de hasta 80 mil pesos mensuales son parte de los gastos que han tenido que pagar empresarias leonesas para proteger sus negocios.

Así lo expuso Martha Leticia Venegas Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme).

Guardias de seguridad, cámaras, alarmas, son parte de la inversión que están sumando a sus negocios para evitar una situación de riesgo.

Extorsiones en Celaya

Estos gastos se han tenido que incluir en sus partidas de gastos corrientes”, detalló la empresaria, pese a esto señaló que esperaría que la delincuencia no aumente.

Ante los casos de extorsión que se han presentado en Celaya, la titular de Amexme León detalló que ninguna de las asociadas ha reportado una situación así de manera local, incluso aquellas asociadas que viven en Celaya por el momento no han tenido ningún incidente de este tipo. “No tenemos afortunadamente ninguna situación de extorsiones o cobro de piso”, advirtió.

Para ello el sector se ha estado capacitando para saber cómo actuar en temas de prevención del delito como: no contestar llamadas de números que no conozcan, no compartir información sensible en redes sociales, y estar atentas a situaciones irregulares de su actividad diaria.