¿Cuántos guanajuatenses aún no saben leer ni escribir?

GUANAJUATO.- Pese a reducir casi a la mitad el analfabetismo en Guanajuato durante los últimos 8 años, todavía no se logra reducir a un nivel menor de la media nacional y hay todavía 206 mil 636 personas que no saben leer ni escribir en el estado.

Así lo expuso la directora del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, Esther Angélica Medina Rivero, en el marco de la próxima conmemoración el 8 de septiembre del Día Internacional de la Alfabetización.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos recabados hasta el 31 de diciembre de 2018, Guanajuato ocupa la décima posición a nivel nacional entre los estados con mayor proporción de población en analfabetismo.

Son 206 mil 636 pobladores del estado los que no saben leer ni escribir, cifra que equivale al 4.8 % de la población total de la entidad, a nivel nacional el porcentaje de población es de 4.0%.

Ya no estamos en una situación crítica, ya Guanajauto no representa un estado alarmante, no obstante no nos gusta la posicion, todavía no alcanzamos la media nacional. No nos gusta tener todavía más de 200 mil personas analfabetas”, admitió la funcionaria.