Cuarentena por coronavirus beneficiaría al medio ambiente: PVEM

Guanajuato capital.- La coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vannesa Sánchez Cordero, aseguró que un paro casi total de las actividades en el Estado tendría beneficios ambientales como ha ocurrido en otros países en donde se ha implementado cuarentenas obligatorias para combatir el contagio de coronavirus.

"Evidentemente en Guanajuato hasta que no hagamos un paro parcial o lo más total que se pueda de las actividades de los humanos no vamos a ver esta mejoría como la vimos incluso cuando hubo esta contingencia por la gasolina, que la gente ya no se trasladaba igual, que se movía menos y que hubo un paro de actividad, se disminuyó la actividad, se vio luego luego en el medio ambiente”, recordó.

La legisladora llamó a reflexionar sobre la huella y el impacto que tiene la actividad de los seres humanos y analizar cuáles son necesarias y cuáles no, pues sería un modo de contribuir a mejorar el medio ambiente.

¿Cuántas veces salimos en el coche, cuántas veces vamos a la tienda o al centro comercial sin ser necesario? Y a lo mejor podemos nosotros adoptar nuevas costumbres a partir de esta crisis”, sugirió.

Sánchez Cordero reconoció que hasta ahora en México no se han llegado a otras fases que han implicado el paro total en otros países, pero consideró que si llega a darse el momento se notarán los beneficios ambientales en la entidad.

“Ahí es cuando se empiezan a ver realmente los efectos de que la gente no esté circulando y no esté haciendo sus actividades cotidianas, lo hemos visto en China en la ciudad de Wuhan que fue donde empezó que cambió drásticamente sus condiciones, que incluso ya se ha notado una disminución de los gases que se producen por las industrias, por el paro que han hecho en otros países”, concluyó.

MCMH