Cuaresma 2021: Llama Arzobispo de León a no perder la esperanza

León, Guanajuato.- La fe, la esperanza y la caridad deben ser fuentes de espiritualidad, expresó el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, en la homilía de la misa del Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana de León.

Subrayó que en estos tiempos de incertidumbre y dificultades, ”lo único que no debemos de perder es la esperanza”.

“Hoy hemos perdido la certeza. En la vida actual del mexicano ya no sabemos qué es lo que es cierto y qué no lo es. La Cuaresma nos pide bajarle a tanta información donde está medido el mundo joven, ya sea información cierta o falsa”, subrayó.

Monseñor mencionó que la esperanza requiere certeza y agregó que tampoco se debe perder la fe.

“La fe debe ser un momento de alegría, de haberme encontrado con Jesucristo; la fe debe ser ese revisar con la Sagrada escritura en la mano y preguntarme: ¿Quién es para mí Dios? La fe debe ser esa fuerza espiritual que me mantiene de pie en la vida”, señaló.

El Arzobispo de León añadió que ante el sufrimiento, dificultades diarias y ofensas, la fe es la base para sostenernos.

La esperanza también debe ser fuente de alegría en estos tiempos de incertidumbre y crisis. No me refiero a la risa falsa, ni a la alegría falsa y superficial, me refiero a la alegría espiritual y el gozo que da la esperanza en Cristo Jesús. Todos debemos tener esperanza.