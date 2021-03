Cubre contaminación y humo blanco a Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Una densa capa de humo blanco salió de las instalaciones de la planta termoeléctrica, así como de chimeneas de RIAMA, la mañana del lunes, por lo que las autoridades ambientales del estado volvieron a alertar sobre altas concentraciones de dióxido de azufre en el aire, pidiendo a la ciudadanía prevenir daños a su salud.

Esta densa capa de humo se pudo ver sobre la mancha urbana, sobre todo en la zona norte y se desplazaba por los vientos de poniente a oriente a partir de las instalaciones de CFE Y RIAMA, sobre las colonias Bellavista, Ampliación Bellavista, Praderas y Las Reinas.

También era notorio desde la mañana y hasta el mediodía, la salida de humo de las chimeneas de CFE Y RIAMA.

Altos niveles de contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato pidió a la población de Salamanca y ciudades aledañas, estar al pendiente de los altos niveles de concentración de contaminantes registrados en las últimas horas.

De acuerdo con registros de la estación Cruz Roja, durante el 7 de marzo se registraron concentraciones horarias de dióxido de azufre (SO2) por encima del valor límite de exposición a 1 hora de 75 ppb (partes por billón).

Las concentraciones horarias máximas fueron de 134 ppb a las 00:00 a.m. y 102 ppb a las 10:00 a.m. del día 7 de marzo, mientras que para el día 8 de marzo fueron de 164 ppb y 169 ppb a las 02:00 a.m. y 03:00 a.m., respectivamente.

Reiteran recomendaciones

Ante estos reportes la SMAOT pide a la ciudadanía evitar hacer actividades al aire libre, Mantener puertas y ventanas cerradas, y acudir al médico si presentan síntomas de complicaciones respiratorias o cardiacas.

rgodinez@am.com.mx