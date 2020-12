Cubrebocas podría volverse obligatorio

Irapuato.- Integrantes del PRI a nivel estatal dieron a conocer la iniciativa de Ley del Uso Obligatorio de Cubrebocas, que va encaminada a que se respete esta disposición en el transporte público, edificios públicos y comercios, con sanciones para quienes desacaten las medidas contra la COVID-19.

La iniciativa fue elaborada con el apoyo de legisladores priistas y presidentes de los Comités Directivos Municipales del PRI en diversos municipios de la entidad.

Carlos Abel Lira, presidente del PRI en Irapuato, señaló que esta iniciativa surge ante la complicada situación de salud que vive el país y como un compromiso del partido para buscar el bien social a través de políticas públicas.

Juan Antonio Atta, secretario jurídico del Comité Directivo Municipal del PRI, explicó que no solo se trata de obligar a que los ciudadanos utilicen el cubrebocas, pues también se propone que si existe presupuesto, se entreguen cubrebocas higiénicos de forma gratuita a los ciudadanos que asistan a estos establecimientos y oficinas públicas.

Indicó que los ciudadanos que pertenezcan a grupos vulnerables deberán usar cubrebocas higiénico, mientras que las personas con enfermedades respiratorias deberán portar un cubrebocas médico.

La iniciativa contempla que personas menores de dos años, quienes no puedan respirar bien y personas que no puedan retirarse el cubrebocas sin ayuda, no deberán portarlo para evitar daños a su salud.

Los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de cualquier ente público, oficina privada o cualquier otro centro de trabajo, deberán portar cubrebocas higiénicos cuando se encuentren en funciones”, refirió.

En cuanto a las sanciones, dio a conocer que se contemplan en primera instancia amonestación con apercibimientos, entrega de material médico y multas, tomándose en cuenta los daños que se han producido o puedan producirse en la salud, la reincidencia, la capacidad económica de personas físicas y morales, entre otras.

Las multas económicas podrán ser de 2 mil 172 pesos hasta los 340.80 pesos, dependiendo de la sanción.

Destacó que la ley permanecería vigente hasta que las autoridades de salud confirmen que concluyó la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.

