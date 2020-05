Cuesta 6 mil pesos por hora uso de avioneta para perifoneo

Irapuato.- El uso de la avioneta para perifoneo de medidas preventivas por la emergencia sanitaria del coronavirus, cuesta seis mil pesos más IVA por hora y sólo se utiliza una vez por día, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

La avioneta se sumó al perifoneo de medidas preventivas el pasado 27 de abril, por lo que, hasta el 5 de mayo, se habrían invertido 54 mil pesos más IVA para su uso.

Ortiz Gutiérrez consideró que este es un costo bajo para el beneficio que brinda la avioneta, pues tiene alcance en colonias de la zona urbana y en comunidades rurales, donde difunde la información importante sobre las recomendaciones durante la pandemia.

El alcalde agregó que el recurso que se destina para el pago de este servicio aéreo surge del presupuesto total que se destinó para la atención de Covid-19, ya sea en temas de comunicación y de perifoneo en medios terrestres, sin especificar un monto económico exacto.

El munícipe negó que el Secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, haya solicitado licencia por tener Covid-19, como se había mencionado en algunos medios de comunicación locales.

Mucho se ha especulado lamentablemente, creo que, de manera indebida, porque ya lo andan metiendo en cosas que no son (...) el Licenciado Alcántara No tiene Covid y esto se los digo totalmente claro”, destacó.

Refirió que, aunque su licencia no tiene nada que ver con el coronavirus, dijo que Alcántara Torres si pertenece a un grupo vulnerable o de riesgo, por lo que decidió pedir la licencia sin goce de sueldo.

Aquí no hay nada de qué especular, simplemente es una solicitud de licencia a título personal por dos meses, eso es todo, no hay más allá, no hay Covid, no hay ninguna situación de esa naturaleza, no seríamos tan irresponsables”, finalizó.