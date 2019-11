Cuestiona Ricardo Sheffield pérdida del Estadio León

León.- El exalcalde de León, Ricardo Sheffield Padilla, criticó fuertemente por qué administraciones pasadas dejaron que se perdiera el juicio por el estadio León y cuestionó que quizá haya sido por recibir algún “moche” para no defenderlo.

La aportación de la prueba clave, que era ese contrato, desconozco porque no lo aportó la licenciada (Bárbara) Botello, por eso siempre he hablado que en ese juicio, en el de la Presa del Palote, en el de Albarradones que fue una gran cantidad de tierra, cientos de hectáreas que conseguí sin costo para el municipio, ni siquiera comparecieron al juicio agrario”, comentó.

Aseguró que Roberto Zermeño Vargas le vendió hasta “los calcetines” a Carlos Ahumada y que no tiene nada qué reclamar; en dado caso sería el empresario argentino.

En visita de trabajo para firmar un convenio con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec), el también titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuestionó por qué no se desahogó una prueba importante que era el contrato de compraventa entre Zermeño y Ahumada.

Me causa extrañeza que este empresario argentino (Ahumada) compró todo; yo leí el contrato donde Zermeño le vendió y en el contrato vienen hasta los calcetines; dice que le vende la marca, el equipo, el Club, la tierra, el estadio, fue excesivo en determinar, hasta el pasto puso casi, entonces si le vendió absolutamente todo, qué es lo que puede reclamar esta persona?”.

“En todo caso el que pudo haber presentado esa demanda era Ahumada, no él (Zermeño), no entiendo por qué no se desahogó esa prueba, ya no la pudimos desahogar nosotros, pero ahí estaba en el jurídico de Presidencia, porque nosotros recibimos copia de esa compra-venta”, aseguró.

Por último el funcionario añadió que el gran error fue de Francisco García León, por haber revertido el fideicomiso firmado entre el Municipio y el Club Social y Deportivo León en el trienio del ex presidente Vicente Guerrero Reynoso.

Denuncia extorsión

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco a nivel nacional, aseguró que el empresario Héctor González, presidente del Club Social y Deportivo León, lo buscó para pedirle 100 millones de pesos a cambio de retirar la demanda.