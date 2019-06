Cuestionan objetividad de Contraloría de León por panistas que trabajan ahí

León.- En la Contraloría Municipal de León al menos el 20% del personal tiene militancia al Partido Acción Nacional (PAN) y esto es algo que pone en cuestión a este órgano de control, consideró Jaime Fernando Revilla Guerrero, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aseguró que existe una denuncia en este sentido promovida por un ciudadano y aseguró que realizarán una investigación, pues cuentan con los nombres y el registro como militantes de varios trabajadores. En la Contraloría Municipal de León colaboran al menos 90 trabajadores.

Consideramos que esto merma de manera importante la objetividad de una institución”, enfatizó.

Los dejan 'sin dientes'

Revilla Guerrero consideró que la legislación actual no le da "los dientes" al sistema para hacer recomendaciones vinculantes a instancias de gobierno y municipios para que cumplan con las observaciones que se hacen desde este órgano.

“Los dientes nos los quitan porque no somos vinculantes, quiere decir que no es obligatorio que la autoridad diga: 'Lo voy a hacer porque me lo recomendó el sistema'. Tenemos que evolucionar a que sea vinculante la participación del Sistema Estatal, sino no tiene caso quitar presupuesto del estado para destinarlo para algo que nada más van a ser sugerencias y recomendaciones”, señaló.

Sin embargo, aceptó que primero es necesario avanzar hacia una etapa de madurez en la participación ciudadana para que sea legítima, genuina y adicionalmente para que el gobierno la acepte como una participación real y que no la quiera moldear a conveniencia.