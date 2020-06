Cuida pacientes con la mejor atención

Liliana Rea Longoria es enfermera y cubre el turno nocturno en una clínica del IMSS, atendiendo durante 12 horas a pacientes de COVID-19. Posteriormente, en sus horarios libres, asiste a pacientes particulares.

Al inicio, la mandaron a un cuarto piso para cuidar a los pacientes con coronavirus, en donde ella aseguró, que en esas fechas, era el único piso con pacientes así.

Llegando a su turno, le dijo su jefa que se prepara para atenderlos y que pasara por su equipo de protección, compartió que estaba interesada y con toda la disposición, pero tenía miedo, puesto que pensaba en el bienestar de su familia y de no contaminarla al llegar a su casa después del trabajo.

Me presenté con mis pacientes, traté de darles la mejor de las atenciones pues sé que no es fácil estar enfermo y menos estar solo y con miedo. Recuerdo a mi paciente que estaba intubado, con llagas por todas partes y trataba de mantenerlo en posición cómoda, quien por cierto fue uno de los primeros casos en León recuperado; me dio mucho gusto saber que se fue muy bien”, expresó.

También, compartió que verlos solos con miedo, ansiosos de no poder respirar bien, con tos con saturaciones muy bajas de oxígeno y que bajan más al intentar hacer algún esfuerzo, le me daba mucho sentimiento por lo que siempre hace todo en sus manos para que estén mejor.

Llegué a buscar a familiares para que me dieran algún teléfono para que ellos pudieran estar comunicados. Después, cuando volvía a entrar ya me reconocían y con alegría repetían mi nombre y me decían ‘qué bueno que estarás aquí, ya te extrañaba’, eso era muy conmovedor para mí”, comentó.

Cuando inició su servicio a pacientes con coronavirus les brindaron un kit de protección con bata, dos pares de guantes, un par de guantes quirúrgicos, un gorro, un cubrebocas N95, goggles de protección y botas quirúrgicas, pero ella decidió poner de su bolsillo para comprar una full face, con cartuchos filtro para partículas p100, la cual, Liliana aseguró que es mucho más cómodo y seguro. Con cada paciente se colocan una bata exclusiva y guantes.

Durante su turno Liliana no come ni toma agua, evita ir al baño para no retirarse el equipo de protección y correr el riesgo de contaminarse.

Al finalizar su pesada jornada, Liliana se libera de todo su equipo de protección personal en el área destinada para eso, se baña y sale con uniforme y cubrebocas a los vestidores para ponerse de nuevo su ropa de civil y partir a casa, segura de que ayudó a sus pacientes sin poner en riesgo a su familia.