¡Cuida tu bolsa! Carteristas roban en supermercados

León.- En el supermercado Walmart del bulevar Clouthier, al norte de la ciudad, camina por los pasillos la señora Leticia. Pasa por la góndola de los detergentes. Cuando intenta salir al corredor general hay un carrito que estorba el paso.

Una pareja de la tercera edad simula hacer compras, pero Leticia no lo sabe.

Al tratar de abrirse camino siente un pequeño empujón. Más adelante su bolsa ya no tiene el peso normal y busca su cartera. No está. Llama a a la oficina, pregunta en casa pero nadie la ha visto.

Reflexiona y liga el pequeño empujón en Walmart con la bolsa sin cartera.

Con temple, anota la hora exacta: son las 13:34 del miércoles, hace dos semanas. En su cartera había 600 pesos y una tarjeta de débito, solamente. Todas sus identificaciones ya no las lleva consigo porque hace siete años le sucedió lo mismo con todas sus tarjetas de crédito. En aquel robo le cargaron 30 mil pesos a sus tarjetas, justo después del atraco.

Roban también a una empleada

A las 16:30, el mismo miércoles regresa a Wal Mart y pide hablar con el gerente. Sólo la recibe el subgerente, Omar Echeverría, a quien solicita ver las cámaras para verificar el momento del robo.

El directivo le responde que el lugar donde la robaron es un “punto ciego” para las cámaras de la tienda. Le pide que vuelva después.

Mientras Leticia pedía la presencia del gerente, una de las dependientas le comenta en tono cándido: “Hoy van cuatro robos, incluso uno lo sufrió una compañera”.

Leticia platica a AM, con mucha molestia, que si hubiera sido algún cliente que robara una lata de atún, “seguro tendrían todo filmado porque ellos no pierden”.

No confía en autoridades

Al sentir la frustración advierte que subirá a redes sociales la negligencia y hasta un posible contubernio por tanto robo. El subgerente le suplica que no haga eso, pero después de dos semanas de no tener noticia, decide hablar con AM porque una denuncia ante las autoridades “es puro perder el tiempo”.

La cartera aparece en un consultorio médico. Tenía papeles de otras víctimas y la referencia de una receta que Leticia llevaba. La habían desechado y alguien, de buena fe, la entregó a su doctor.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!

DA