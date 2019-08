¡Cuidado! Alertan por ‘motorratones’ en El Coecillo

León.- Una banda de “motorratones” tiene en jaque a comerciantes y vecinos del Barrio del Coecillo. El lunes a las 3 de la tarde asaltaron a un agricultor al que le robaron 180 mil pesos en efectivo que acababa de cobrar en un banco.

Los vecinos ya están cansados de la delincuencia, pues los delincuentes también asaltan comercios y fábricas de calzado.

El modus operandi es el mismo. Atraviesan la moto para obligar a los automovilistas a detener la marcha y con pistola en mano les quitan el dinero o lo que traigan de valor.

Circulaba por la Monterrey y al llegar a López Mateos se atravesó una moto, se bajaron dos sujetos armados y me amenazaron con matarme si no les daba lo que había retirado el banco”, señaló la víctima.

Los sujetos nunca se quitaron el casco, y sólo se sabe que iban en una moto color verde. Los delincuentes huyeron y la víctima manifestó que es lamentable el grado de inseguridad que se está viviendo en León.

No tiene caso el ir a presentar denuncia. Te tardan todo un día y las autoridades no resuelven nada. Lo que se requiere es que el gobierno ya se ponga las pilas, pues es una banda de asaltantes los que operan en zona piel y barrio del Coecillo”, señaló Francisco Moreno, testigo de los hechos.

Muchas historias en torno a la inseguridad hay en El Coecillo.

José Francisco N., propietario de una fábrica de calzado, ha sido objeto de asaltos y robos de nómina.

La última vez me robaron 130 mil pesos. Los delincuentes me fueron siguiendo al entrar a la fábrica golpearon al velador y huyeron en una moto. En el bulevar Valtierra y Guanajuato los detuvimos y recuperamos el dinero, pero los policías lo pidieron como prueba del cuerpo del delito; al final el dinero se perdió y a los delincuentes se les dejó el libertad porque me amenazaron con matarme si presentaba cargos.”, relató.