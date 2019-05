¡Cuidado! Estas zonas de León son de riesgo de inundación por lluvias

León.- Para prevenir y reducir las afectaciones a la población durante la próxima temporada de lluvias, esta mañana la Dirección de Protección Civil en conjunto con otras dependencias municipales presentó el Plan de Contingencias 2019.

Nicolás Escobar Tovar, director de Protección Civil de León enfatizó que la coordinación y la estructura de dicho plan ya están definidas para atender a la población ante cualquier eventualidad en la temporada de lluvias que ya se aproxima.

Cada año las lluvias provocan severos daños y pone en peligro a automovilistas. FOTO: am / archivo

León tiene 10 zonas de riesgos

Los objetivos de estos trabajos son realizar actividades de prevención para reducir y mitigar los riesgos que se pudieran presentar, principalmente en 10 zonas o puntos de riesgo de la ciudad que ya están detectados, informó el funcionario municipal.

Estos puntos donde ya se realizan distintas acciones preventivas son: Río Tajo de Santa Ana en la carretera Los Ramírez comunidad San Agustín en el kilómetro 9, Arroyo El Penitente en el Fraccionamiento Las Brisas, Arroyo el Muerto en el bulevar José María Morelos y Fraccionamiento Brisas del Lago.

Así como la Presa de El Palote en el Parque Metropolitano, Arroyo sin nombre en Lomas del Mirador, Arroyo de las Mandarinas en el bulevar Mariano Escobedo en la colonia Satélite, Presa Los Sauces, Presa la Arcina, Canal de Prevención en San José de Durán y Arroyo Las Langostas en Balcones de la Joya.

Entre las acciones que ya se han realizado para la próxima temporada de lluvias están brigadas de limpieza en arroyos y áreas de donación en 45 colonias con la participación de la ciudadanía que han sido coordinadas a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

Por su parte, Sapal ha limpiado y dado mantenimiento a cerca de 2 mil 700 metros de alcantarillado, además de la recuperación de lodos y basura de alcantarillas.

Recomiendan tomas estas medidas de prevención

En cuanto a las medidas de seguridad ante una inundación la Dirección de Protección Civil recomienda a la población identificar si se encuentra en una zona de riesgo, solicitar apoyo de la dependencia municipal, mantenerse informado sobre el pronóstico de lluvias y tener un directorio de las dependencias que puedan brindar la atención.

Asimismo, se hace un llamado a proteger los documentos oficiales, mantener la calma, no acercarse a ríos y causes para evitar accidentes y no tomar aguas o consumir alimentos que hayan estado en contacto con agua contaminada.

En el 2018 la lluvia ‘azotó’ a los leoneses

Escobar Tovar recordó el impacto que tuvieron el año pasado las lluvias en León, pues la temporada se describió como atípica debido a que llovió en la ciudad como no había ocurrido en 50 años.

El año pasado en León llovió como no había ocurrido en 50 años atrás. FOTO: am archivo

Dentro de este impacto puntualizó que la afectación que sufrió el área rural y los daños que ocasionaron las lluvias el 10 de septiembre de 2018 cuando mil 525 viviendas, un centro de salud, dos escuelas, dos comercios, 14 kilómetros de drenaje, 62 calles y avenidas y dos puentes peatonales se vieron afectados.