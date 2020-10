¡Cuidado! Reportan robo de nuevas placas a coches estacionados

A través de redes sociales, ciudadanos han denunciado ser víctimas del robo de las nuevas placas.

Según los denunciantes, la mayoría de los delitos han ocurrido cuando dejan sus vehículos estacionados por las noches.

Apenas el mes pasado comenzó el cambio de placas en Guanajuato.

León, Guanajuato.- A poco más de un mes de que inició el cambio de placas en Guanajuato, algunas personas ya reportaron el robo de éstas.

Con el fin de alertar a la población, usuarios de redes sociales han denunciado que por las noches las placas de sus vehículos habían sido robadas.

Desde hace algunos días, propietarios de vehículos han hecho público en grupos de denuncia de Facebook que al dejar estacionados sus vehículos les quitan las placas.

Aunque los usuarios que denunciaron no detallaron en qué zonas ocurrieron los robos, pidieron a la sociedad estar atentos de sus autos y no dejarlos estacionados lejos de sus propiedades o si acuden a algún comercio, no dejarlo en la calle y mejor optar por estacionamientos públicos o de plazas comerciales.

En septiembre dio arranque el cambio de forma gratuita siempre y cuando no se tenga algún adeudo con el vehículo.

Los automóviles con terminaciones cero, uno y dos, debieron hacer el cambio en septiembre; en octubre le toca al tres, cuatro y cinco; en noviembre será para seis, siete, ocho y nueve.

DA