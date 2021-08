Dedicación y amor por los animales

León, Guanajuato.- Cuidar la salud de los animales es su suerte y una labor que representa un privilegio pues le permite no trabajar sino dedicarse a una de sus pasiones más grandes: la de ser veterinaria en el Zoológico de León, expresó Eliza Pérez Anaya.

Originaria de la Ciudad de México, la profesionista de 32 años confesó que al momento de ingresar a la UNAM solicitó ingresar a la carrera de Médico Cirujano, sin embargo un error en el trámite la llevó a cursar la carrera de Medicina Veterinaria.

Fue una situación muy chistosa, cosa del destino, estudié en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México y tenía el pase automático a la UNAM, yo había pedido mi pase para Médico Cirujano y hubo errores en el trámite y al final acabé en Medicina Veterinaria, ya estando en la carrera me di cuenta de que era lo que quería, entonces el destino me llevó ahí", contó.

Eliza recordó que de enero a julio de 2012 realizó sus prácticas profesionales en el Zoológico de León, pero fue tres años después que la contactaron para informarle que había una vacante disponible, sin dudarlo dejó la Ciudad de México.

"Tengo 6 años laborando en el zoológico, me toca trabajar con mamíferos y aves, desde elefantes hasta una gallina, también hemos tenido crianza de leones, de pumas y cabritas.

Es complicado atender a pacientes sin voz porque ellos no te dicen en dónde les duele o qué es lo que tienen, debes de estudiar y actualizarte de forma constante y observar mucho, una de las herramientas básicas es la observación, ver al paciente y aunque no hable él te dice qué tiene", compartió.

Entre las funciones de la joven veterinaria están el realizar revisiones de rutina, desparasitar, vacunar y suministrar medicamentos, pues toda su labor se enfoca en medicina preventiva para evitar que los animales se enfermen o detectar enfermedades a tiempo.

"Tienes que ver las posturas, cómo se mueve, si está o no comiendo, hay que ser muy observador para poder realizar un diagnóstico y darle el tratamiento adecuado y que el animalito se recupere.

Con los animales riesgosos hay algo que se llama contacto protegido, nunca estamos dentro del mismo espacio físico con los animales, siempre hay una barrera que nos separa porque finalmente son animales silvestres y no sabemos cómo van a reaccionar", platicó.

Eliza recordó que Sambu y Panchito quienes están en el Safari del zoológico, son los últimos dos leones que le tocó criar, así como Ninan, el puma, pero también ha criado tigres, puercoespín y cabras.

Para mí ser veterinaria significa no trabajar porque no es algo que me cueste hacer, no me pesa levantarme y venir, más bien estoy haciendo lo que me gusta y estoy cuidando la salud de los animales, esa es la suerte que tengo", expresó Eliza quien tiene dos perros rescatados, Mara y Elgón.