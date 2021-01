Culpan a Federación por no atender delitos de su competencia en Guanajuato

Guanajuato.- Legisladores federales panistas demandaron al Gobierno Federal entrarle con decisión al combate del crimen organizado para frenar la violencia en Guanajuato.

Hay cinco delitos federales que no están siendo atendidos y son los que detonan la violencia que se traduce en homicidios: uno, delincuencia organizada, ¿qué se ha hecho?, narcotráfico, robo a combustible, robo a autotransporte y el de tráfico y acopio de armas. Estos cinco delitos federales no están atendidos por el Gobierno federal y no están coordinados con el Gobierno del Estado ni con los municipales”, dijo el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks.