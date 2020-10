Cumple Guanajuato en seguridad, Federación no hace su trabajo.- Roman Cifuentes

En 2020 se han registrado 3 mil 393 asesinatos en Guanajuato.

El líder estatal del PAN asegura que el Gobierno está cumpliendo en seguridad.

Acusa a la Federación de no hacer el trabajo que le corresponde.

León, Guanajuato.- En lo que va del año se han registrado más de 3 mil asesinatos en Guanajuato; sin embargo, para el líder del PAN en la entidad, Román Cifuentes Negrete el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está cumpliendo con su labor en seguridad y es la Federación la que no hace su trabajo.

El presidente estatal del PAN afirmó que no se puede responsabilizar sólo al gobierno del también panista Rodríguez Vallejo de la ola de violencia que vive la entidad y pidió analizar que la mayoría de los crímenes de alto impacto, en especial los homicidios dolosos, tienen un origen en la delincuencia organizada que es competencia federal.

Lo que hemos señalado en el tema de la seguridad pública es que es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno en el que cual tendríamos que entrar no nada más en el resultado así de crudo. Sino que tendríamos que entrar a analizar el tema de las competencias, de la posibilidad de los recursos y efectivamente de quién y cómo está haciendo su trabajo”, dijo en rueda prensa.

Además, de la Federación el Estado y los Municipios también deben redoblar esfuerzos para combatir a la delincuencia y devolver la paz a los guanajuatenses, expresó Cifuentes Negrete.

Aquí lo que volvemos a manifestar es que nosotros no podemos estar en otra posición que no sea la de efectivamente exigir más y mejores resultados en favor de los ciudadanos. Nuestra postura de exigencia para las autoridades federales, del Estado y los municipios no puede ser diferente, más que se concreten a trabajar y coordinar los esfuerzos”.

Destacó que el único “pez gordo” que ha caído en lo que va del sexenio fue detenido en Guanajuato, lo que considera es una demostración de que el Estado sí enfrenta a la delincuencia.

El tipo de armamento que tienen estas bandas delictivas no lo tienen ni siquiera las policías del Estado. Lo tiene precisamente el Ejército, la Guardia Nacional. Entonces, no podemos solamente centrar nuestro reclamo a un sólo orden de gobierno”.

“En todo lo que va de este sexenio el único pez gordo o gran objetivo de delincuencia organizada ha sido en Guanajuato y ha sido precisamente por la Fiscalía del Estado. Nosotros decimos que hay quien sí se está esforzando y quién no rehúye el tema y hay quién no solamente no le está echando ganas, sino que propicio este problema”, finalizó.

