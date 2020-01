Cumple Marta del Rosario García deseo de ayudar

León.- “Mi deseo era ayudar y acompañar a la gente, pero me olvidé de la medicina y me dediqué a la enfermería”, expresó nostálgica Marta del Rosario García Rivera, quien confesó que antes de ser enfermera soñó con ser doctora.

La mujer alegre y apasionada por su profesión y quien hoy trabaja en el centro de salud Miguel Alemán, platicó que desde hace 19 años que egresó de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato (UG) ha tenido el privilegio de dedicarse a esta exigente y noble labor.

Pero, ¿por qué al principio pensaba en medicina?, porque mi abuelita falleció de cáncer y yo veía cómo sufría y me dolía mucho no poder ayudarla y desde ahí yo quise ser doctora.

Satisfacciones de estudiar enfermería

“Sólo que mis papás hablaron conmigo de la realidad y me dijeron que era una carrera que no me podían costear porque yo tenía más hermanos, entonces mi mamá me sugirió estudiar enfermería”, narró.

Marta, de 40 años, reconoció que la idea de su mamá de estudiar la carrera de enfermería, en su momento fue buena opción, pero en su mente seguía la inquietud de una vez terminados sus estudios de enfermería comenzar con su formación como doctora.

“Pensaba que yo luego podría pagarme la carrera de medicina, pero una vez que estoy en enfermería y empiezo a ver cómo es la atención y el trato con el paciente me olvidé de medicina y aquí sigo”, platicó.

Superó el miedo

Sus comienzos en la profesión ocurrieron en el año 2000, cuando se desempeñaba como auxiliar de enfermería en un área hospitalaria y aún era estudiante de los últimos semestres de la carrera.

Aunque consideró que realizaba tareas muy sencillas como checar signos vitales, atenciones básicas y tendidos de camas describió que al inicio de sus primeros servicios el miedo siempre estuvo presente, pero le ganaba el sentimiento de querer ayudar a sus pacientes.

Al principio hasta temblaba, pero ya después me emocionaba cuando pude ver que sí era capaz de atender a la gente y más porque mis inicios fueron en área hospitalaria, entonces yo sentía que los ayudaba y eso me daba satisfacción.

“Mis inicios como en todo fueron con mucho miedo pero con muchas ganas de ayudar, pero sí me daba miedo porque yo decía: es que no es algo que yo puedo corregir si es un error porque yo tengo una vida en mis manos y si me equivocó cómo lo voy a corregir”, recordó.

Su maestra se convirtió en su paciente

Marta compartió que desde hace 15 años trabaja en el centro de salud Miguel Alemán, lugar que le ha dejando incontables recuerdos y anécdotas, sin embargo, una muy especial fue el haber sido la tanatóloga de una de sus compañeras de trabajo, quien falleció por cáncer de estómago.

“Dentro de la enfermería me gusta mucho el área de la tanatología y el acompañamiento al paciente, pero llega un día en el que me dicen: ¿sabes qué? tu paciente hoy es tu compañera de trabajo con la que has estado tantos años trabajando.

Le diagnosticaron cáncer de estómago, ella se llamaba Paty y fue mi maestra cuando yo entré a la secretaría, ¿cómo iba yo a ir a decirle a su familia cómo auxiliarla, cómo apoyarla y cómo iba a decirle a ella que iba a llegar un final?

Acompaña a Paty hasta el final

No sé de dónde saqué fuerzas porque uno nunca se imagina que una de sus compañeras va a estar en el lugar del paciente en una cama recibiendo una atención tuya”, expresó con la voz quebrantada.

Pese a que fue un proceso difícil porque su compañera Paty no aceptaba la enfermedad, Marta dijo que fue una prueba muy grande el haberla acompañado de esta manera hasta el final de sus días.

“Trabajé con ella y su familia, finalmente aceptó cual era su fin y se confesó, hizo muchas cosas pendientes y se despidió de sus hijos. Yo tardé mucho tiempo para asimilarlo y a la fecha la recuerdo con mucho cariño”, mencionó.

Una bendición ser enfermera

Por último, la profesionista señaló que sus días de trabajo se pueden pintar de mucha felicidad si un paciente muestra mejoría o de tristeza o coraje, ya que a veces a pesar de su dedicación hay pacientes que descuidan su salud o dejar de tratarse.