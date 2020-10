Curtidores se defienden de Sapal, niegan que ellos contaminaron el Río Turbio

León, Guanajuato.- Los empresarios curtidores de León señalaron que ellos no son los responsables de la contaminación del Río Turbio y solo quisieron ser utilizados como “chivos expiatorios” por Ecosys III, ex concesionaria del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de SAPAL, así lo defendió Ernesto Vega Guillot, presidente de la CICUR.

El líder de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR) afirmó que el agua que utiliza esta industria es mínima en comparación con la capacidad de la planta de tratamiento que es de 2 mil 500 litros por segundo.

Agregó, que el 95% de las curtidoras operan en las zonas permitidas y están trabajando para meter en regla a todas las empresas del gremio.

Esas acusaciones y demandas la verdad no tienen fundamento. A lo mejor hay un trasfondo político o intereses particulares. Este nuevo reglamento es más estricto, no están vigilando más y la verdad es que SAPAL nos puso unas multas que a mí en lo personal se me hicieron una locura, hay algunas que llegan a los 800 mil pesos. Pero, lo tenemos que hacer”, dijo.