DAN RECOMENDACIONES PARA DESPUES DE VACUNARSE

Acudir al médico en caso de sentir grandes molestias

Importante no automedicarse y mantener las medidas sanitarias

Irapuato, Gto.- 29 de mayo de 2021.- Alimentarse bien, beber agua natural y no exponerse al sol durante las primeras 24 horas después de recibir la vacuna contra Covid-19, son algunas recomendaciones para las y los ciudadanos.

Quienes recibieron la primera o segunda dosis, deben seguir tomando sus medicamentos en caso de estar en tratamiento o requerirlo, así como tomar un baño con agua tibia y descansar.

Personal de la Dirección de Salud, invitó a la ciudadanía que recientemente se vacunó o lo hará, a seguir estas recomendaciones; además, en caso de dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómito, malestar general, tos o dolor intenso en la zona de aplicación de la vacuna, recomiendan acudir al médico más cercano y no automedicarse.

Después de recibir la vacuna, también se recomienda no darse masajes o aplicar pomadas, no tomar aspirinas, a menos que sea parte del tratamiento a algún padecimiento y no consumir bebidas embriagantes.

Las personas vacunadas, al igual que quienes aún no reciben la primera dosis, no deben dejar de aplicar las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, lavado de manos, respetar la sana distancia, no organizar o acudir a fiestas o reuniones masivas.

Quien recibe la primera o segunda dosis, no genera inmunidad inmediata al Covid-19, pues para generar anticuerpos se requieren de 2 a 3 semanas. La vacuna no exenta a las personas de poderse contagiarse, solo reducen la gravedad de los síntomas y se evita la hospitalización o la muerte.