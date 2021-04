Da joven biomédico 'ride' a adultos mayores para vacunarse

León, Gto.- Con gran corazón y muchas ganas de ayudar Roberto Gómez, mejor conocido como “Beto”, decidió ayudar a personas mayores que no tuvieran los recursos para irse a vacunar y los llevó hasta los diferentes centros de vacunación.

En su camioneta “La Potra” recorrió algunas comunidades y rancherías en busca de adultos mayores que no contaran con apoyo de transporte o recursos económicos para poderse trasladar a los diferentes puntos donde se había llevado la vacunación.

El joven es ingeniero biomédico originario de León y a través de sus redes sociales “Beto de Biomédica” realizó la invitación a todas las personas que necesitaban el apoyo para que lo contactaran.

“Esto va porque la vida ha sido buena conmigo” fue el lema que utilizó en sus redes sociales en el que pedía a todas las personas que sí tenían conocidos de la receta edad que no se pudieran trasladar a vacunarse él los llevaba.

Durante sus trayectos y traslados el joven platicó que algunas personas llegaron a desconfiar de la ayuda que estaba brindando; sin embargo, otros no lo pensaban dos veces y se subían.

“Hay personas que aún se sacan de onda y se asustan pero hay quienes sí se han querido vacunar. Hay que ayudar a todas las personas que se pueda, si tú conoces alguna ahí están mis números para que me puedan marcar”, anunciaba el joven en sus redes.

Fueron 24 personas que el biomédico ayudó a que recibieron la vacuna contra el COVID-19 y llevándolos en su camioneta de manera gratuita.

