Da positivo a Coronavirus Alcalde de San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- El presidente municipal Javier Casillas Saldaña dio positivo a COVID-19. Es el primer Alcalde guanajuatense en contraer el virus.

Esto luego de someterse a una prueba rápida y que el resultado arrojara positivo, se realizó la prueba PCR confirmando el resultado positivo de Coronavirus.

Así se informó esta mañana mediante un comunicado en donde se hizo saber la situación ocurrida.

"Derivado del incremento de contagios registrado en las últimas semanas, y como parte de las medidas de prevención que se siguen dentro de la administración, se han practicado pruebas rápidas a los colaboradores de la administración".

Resultado de la última prueba, su servidor, Javier Casillas Saldaña he dado positivo, confirmado el resultado a través de la prueba PCR en la unidad de salud local", informó el Alcalde.

Por lo que se encuentra aislado y seguirá trabajando desde su domicilio además de informar a aquellas personas con las que tuvo contacto en los últimos días.

"De tal manera que se ha dado seguimiento al protocolo que corresponde, para notificar a aquellas personas que han estado en contacto conmigo, para que se tomen las medidas necesarias para el cuidado de su salud y la de sus familias".

Cabe resaltar, que seguiré trabajando en aislamiento desde casa, y con el tratamiento médico que se me indique. Debo enfatizar en que no se ha detenido ni detendrá la operatividad y funcionamiento de la administración, obras y servicios, y que me mantendré en la supervisión directa de los trabajos y compromisos", finalizó.