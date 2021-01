Da positivo a Covid-19, Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública de León

León, Guanajuato.- El Secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, informó que resultó positivo a Covid-19, aunque señaló que no ha presentado síntomas de gravedad.

A través de sus redes sociales, el funcionario municipal confirmó que dio positivo al virus.

Hoy me notificaron que resulté positivo de #Covid19. Estoy atendiendo todas las recomendaciones médicas, ante ligeros síntomas que he tenido. Me mantendré aislado y seguiré en nuestra labor de seguridad de manera remota. Seguimos adelante, sigamos cuidándonos”, compartió en su cuenta de twitter.