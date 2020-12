Da revés jueza, investigarán a Cabeza de Vaca y a 5 policías por abuso de autoridad

Irapuato, Guanajuato.- El Secretario de Seguridad Pública del Estado Alvar Cabeza de Vaca y cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado serán investigados para saber si hubo abuso de autoridad en la detención de cinco personas en la manifestación donde participaron integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "A tu Encuentro".



La jueza Liliana Martínez Sandoval fue la encargada de revocar la decisión de la Fiscalía General del Estado, en la cual se pedía que se archivara la carpeta de investigación, donde se pedía investigar al funcionario público y a los elementos de seguridad tras la detención en Guanajuato capital de cinco personas entre las que se encontraban cuatro mujeres y un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se revoca la investigación para el efecto de que de manera exhaustiva, se agote la línea de investigación que fue propuesta por las víctimas (abuso de autoridad), que se vean las cadenas de mando, con el fin de determinar abuso de autoridad", dijo.

Durante la audiencia, Martínez Sandoval, expuso que para las investigaciones se tendrá que entrevistar a los policías que participaron en el operativo, además la autoridad deberá de allegarse a los videos que se grabaron en la zona y revisar si hubo algún acto de violencia en la manifestación.

"Una vez recabado todo lo anterior, la Fiscalía, si determina que existió un abuso de autoridad, podrá ejercer acción penal contra los responsables", refirió.

Asimismo, se tiene que revisar si los elementos actuaron con exceso de autoridad o no conforme a sus facultades, además de cerciorarse de si las victimas tuvieron alguna afectación psicológica.

En cuanto a la carpeta de investigación hacia las cuatro mujeres, esta quedó sin cambio y sigue archivada.

La Juez comentó que no existe algún elemento que le indicará que la reunión de los manifestantes del pasado 10 de julio se haya hecho de manera violenta, pues es un derecho que tienen como familiares de las personas desaparecidas, ya que la reunión era para solicitar a la comisión de personas desaparecidas el cambio del titular.

"Ese objeto es lícito, no hay ningún indicio que se hayan lanzado amenazas", indicó.

Resaltó el derecho que existe a manifestarse, pues esta se encuentra protegido por la convención internacional, pues manifestarse públicamente y pacíficamente es un derecho fundamental.

Jose Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de las mujeres, comentó que en la audiencia la defensa expuso que el artículo 17 del reglamento de Movilidad del Estado obliga a los manifestantes a avisar con 48 horas de anterioridad el inicio de la manifestación.

"La juez penal determina que este artículo está mal interpretado por el ministerio público, puesto que ese aviso no es para que les permitan a las personas manifestarse, sino para que las autoridades de tránsito proveen seguridad a los manifestantes", dijo.

El representante reiteró que si la manifestación es pacífica y persigue un objeto lícito como en el caso de la ocurrida el día 10 de julio, no existe justificación para reprimirla, por lo que se ordenó seguir la investigación en la cadena de mando para determinar quién y porqué dio la orden de detenerlas.

"Esto es un logro para todos los ciudadanos porque se reitera que el reprimir manifestaciones no va a quedar impune cuando la autoridad sobrepase sus límites", dijo.

Alvar Cabeza de Vaca no acude a audiencia

A pesar de que se había llamado a comparecer en audiencia al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Apenddin, y los cinco elementos de seguridad, no estuvieron presentes, en su lugar estuvo el representante legal, Sergio Salazar Guerrero, quien durante la audiencia expresó que la manifestación había paralizado la movilidad de la ciudad y por ello se justifica el actuar de las autoridades.

“Yo pienso que la actuación de los policías fue correcta, porque ellos sólo obedecieron órdenes”, mencionó.

Asimismo, dijo que la carpeta tenía que ser archivada "porque él directamente no les dijo vayan y detengan a las señoras, para eso tiene subordinados, no directamente el señor Alvar Cabeza de Vaca. En la carpeta de investigación no está que Alvar Cabeza de Vaca dio directamente la orden".

HLL