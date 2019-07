Dagoberto Serrano ofrece disculpas por lo dicho en audio

Celaya.- Se habló de asuntos de logística, sobre el buen manejo de los recursos materiales, que no hubiera un manejo externo y poder mejorar el salario, preocupados siempre por el personal, fue de lo que se habló en la junta donde salió el audio que se difundió, así lo señaló el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez.

"Quiero pedir una disculpa pública, es que sintiéndome en confianza y a puerta cerrada, hice un mal manejo y desagradable de la situación, lo que me ha dejado esta enseñanza es que una persona correcta como lo es un servidor no debe dejar de ser correcto nunca, aunque estemos en un ambiente privado o a puerta cerrada, con gente que se supone habla este léxico, que es la gente de logística y bueno estábamos en un ambiente donde yo me permití hacer unas aseveraciones verbales donde en otra situación no lo hubiera hecho" comentó el director.

Señaló que aprendió la lección y que una persona correcta nunca debe dejar de serlo, ni en un ambiente cerrado, privado o público, ya que a él lo siguen niños y por lo que se compromete ante toda la gente a ser una persona mejor y nunca volver a decir una mala palabra.

"Pido disculpas a las personas que aludí con palabras que no eran correctas y no hago una disculpa para medios, sino una disculpa francamente sentida desde lo profundo de mi corazón" señaló Serrano Sánchez.

Expuso que esto surgió motivado por el ambiente y confianza que le daba estar con estas personas.

"Autoritario no soy. Ustedes verán como los trato y le pueden preguntar a mi personal cuando ustedes quieran y lo que tengo que corregir es no exacerbarme ante situaciones que indica otro tipo, autoritario no soy, ejerzo la autoridad cuando debe hacerse, por eso estoy aquí y esas declaraciones son producto de un momento", externó Dagoberto Serrano.



Respecto a la petición de su destitución por parte de los regidores de oposición, el director comentó que ha estado para trabajar y que hasta donde se le indique él estará.



He estado haciendo las cosas bien, el testimonio que ha tenido importancia es el de la gente y en ese indicador estamos muy bien, francamente bien evaluados, la verdad está bien" declaró el director y dijo que en sus manos sólo está dar lo mejor de él por el instituto"

Sobre el tema de acoso sexual, señaló que no fue así, que pudiera ser acoso laboral, porque cuando llegó, había mucha indisciplina y que los resultados hablan por si solos y respecto a la prueba del espejo, fue solo un comentario metafórico, algo que comentó para hacerlos reír y de bastante mal gusto.

Además declaró que se acercará a la regidora Mónica Delgado para pedirle una disculpa personal.

Dagoberto Serrano, director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya./Foto: Mauricio Ortiz



También comentó que recibió el apoyo de la ciudadanía en redes sociales, en donde le comentaron que estaba haciendo un buen papel, caso contrario a administraciones anteriores.



"Hoy en día mi función es transformar el entorno humano, ver que las personas mejoren a través de la cultura; la egolatría no me interesa, soy una persona casada, mis hijas ya con maestría, y una terminando la carrera, me siento realizado, tengo reconocimientos y galardones internacionales de muchos años, esto ha calmado mi deseo de sobresalir y lo que debo de hacer es fomentar la cultura y el cambio de manera social y humana" finalizó el director.