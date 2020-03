Dame fuerzas para afrontar esta situación, la carta del novio de Nadia Rodríguez Saro

Salamanca, Guanajuato.- Nadia Rodríguez Saro Martínez iba hablando con su novio presuntamente cuando fue asesinada a balazos la madrugada de este domingo.

Carlos escribió en Facebook una carta dedicada a su pareja y recordó los momentos que vivieron juntos.

El joven aseguró que ambos hablaban por teléfono en lo que llegaba a casa.

"No pasaron ni dos minutos cuando me estabas preguntando que cómo me había ido en road trip y en eso escuche lo que no quería aceptar", señaló.