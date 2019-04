Dan a empresarios ‘atole con el dedo’ con Reforma Laboral

León.- El sector empresarial se siente engañado por Morena con la aprobación de la Reforma Laboral.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, y el de Coparmex León, Alberto Ruenes Escoto, lamentaron que se haya aprobado tal cual en el Senado la minuta que venía de la Cámara de Diputados, ignorando -hasta ahora- las propuestas que enviaron.

El 22 de abril Coparmex y el CCEL enviaron una carta a los senadores con propuestas concretas. En la promesa de que después se harán las consultas para las reformas necesarias, no confían.

Es algo que dijeron que se iba a hacer (consulta), hasta no ver, creer, pero con los antecedentes que se tienen en relación a la Compensación Universal en donde también nos dijeron que se iba a corregir y tomarnos en cuenta”, opinó el líder del CCEL.

Un tema importante, citó Sánchez Castellanos, es el de la posibilidad de revertir la carga probatoria del despido mediante el ofrecimiento de trabajo, es decir, “ahora el patrón tendrá que acreditar que no despidió a un empleado, aun cuando éste haya renunciado voluntariamente, y eso puede abrir la puerta para que muchos trabajadores pretendan tres meses de indemnización aun y cuando hayan renunciado”.

También que el trabajador no sólo tenga derecho de elegir su sindicato, sino la posibilidad de que pueda optar por no estar en ninguno.

Consideró que hay un interés de apurar su aprobación y presumirla en la celebración del 1 de Mayo, pasando por encima de inconformidades de organizaciones empresariales y de algunas obreras.

El Presidente de Coparmex dijo que las propuestas eran claras y viables, y no entienden que no se revisen en lo inmediato en el Senado, así que esperan ahora fecha para esa convocatoria que se ofreció.

No lo entendemos, eran propuestas puntuales y respaldadas, no les estábamos dejando un documento difícil de revisar, tenían el tiempo suficiente para revisarlo. Somos los empleadores del País y no tomarnos en cuenta es difícil de entender”, opinó.