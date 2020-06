Dan a miles de comer ‘Por amor’

León.- Al negocio de la señora Marisela Martínez, en la esquina de Libertad con República, llegaba la gente que buscaba un plato de comida. Confundida, les decía que el lugar estaba a unas cuadras.

Para cuando se enteró que era la calle Libertad, pero de Aguascalientes, ya se había dado cuenta del drama que enfrentan estos días miles de leoneses. Como aquella señora a la que le explicó qué lejos estaba el auxilio.

Ella se volteó a la calle, la ví con los ojos desesperados. Uno de los niños le preguntó ‘mamá, ¿entonces no vamos a comer?’, la señora no le contestó nada, ni le dijo si, ni le dijo no”.

Marisela decidió que había que hacer algo. Empezó con 40 platos que obsequiaba en su negocio y ahora, con el apoyo de mucha gente tan generosa como ella y de las autoridades, ha alimentado en seis semanas a casi 34 mil personas, mil diarias, que se forman en el Arco de la Calzada para acudir al Comedor Comunitario ‘Por Amor’

Una de ellas es Teresa Pérez, que con sus 82 años de edad viajó casi 10 kilómetros desde la colonia 10 de Mayo, un conocido le platicó del Comedor Social.

Teresa viaja desde la colonia 10 de Mayo para ir al comedor cada día. Foto: Omar Ramírez

Ella vive sola y no recibe apoyo económico de su familia y los pocos ingresos que tiene, los recibe de recoger cartón en las calles y venderlo.

El martes llegó sola a la Calzada de los Héroes, fue la primera vez, “no sabía a qué hora era, llegué desde las once y pues aqui me esperé”.

"Hay mucha gente juntando el cartón, nomás que me encontré esta caja, en una tienda me dieron otros cartones”, platicó la octogenaria mientras sostenía el recipiente con la comida que le acababan de entregar.

Manos a la obra

Aunque todo empezó como una confusión, Marisela y su familia decidieron ayudar a las personas en la situación díficil que atraviesan muchos en estos momentos.

Pensé que si yo tengo un negocio y estamos a 3% de ventas y me las estoy viendo difícil pero ahí vamos saliendo, ¿que será de esta gente que vive al día?”, comentó Marisela.

En un primer momento pensó en canalizar a la gente para buscar una despensa con alguna instancia de gobierno, “pero la misma gente me decía ‘no tengo para surtir el gas’, ‘lo que pasa es que vendimos el tanque para pagar la renta’”.

Marisela decidió abrir el comedor al pensar en lo díficil que es la situación para quienes viven al día. Foto: Omar Ramírez

El primer día fue el 20 de abril, entre ella y su familia prepararon 40 platillos, el segundo día fueron 170.

Al tercer día su labor se dio a conocer en portales de noticias y la cantidad de gente que acudió fue más.

Una semana después ya le daba alimento a 300 personas.

No voy a decir que no, me entró una angustia de decir ‘¿y ahora que voy a hacer?’, pero ¿sabe qué?, empezó a llegar la ayuda de la gente leonesa”.

En ese momento también pensaron en buscar a empresas, “pero no hubo necesidad, empezaron a llegar empresas muy grandes de construcción, de desechables, financieras o call center”.

Incluso llegaron voluntarios para ayudar en entrega y preparación de alimentos, en esta última labor son tres: Leticia, Manuel y Landi, que reciben un salario pagado por familiares y amigos de Marisela.

Leticia ya trabajaba con Marisela en su negocio, pero estaba en casa por la suspensión de labores no esenciales, así que fue llamada a colaborar en esta misión.

La respuesta a la iniciativa fué amplia, la también conocida como “calle del codito” en la zona centro tenía una fila de gente todos los días en espera de recibir una comida.

Agentes de Tránsito y Protección Civil acudían para llamar a los asistentes a mantener distancia y aplicar gel antibacterial.

Finalmente el gobierno local ofreció apoyo con logística y aplicación de medidas sanitarias para que la entrega de comida se hiciera en la Calzada de los Héroes.

La entrega se hace entre la 1:00 y las 2:30 de la tarde aproximadamente, pero desde horas antes hay personas ya esperando en el lugar.

Durante un mes ya ha entregado más de 27 mil comidas en ese lugar, las filas para esperar uno de los platillos van desde el Arco de la Calzada hasta el Puente del Amor, y a veces incluso son más largas.

Agentes de tránsito se aseguran de que se sigan las medidas sanitarias. Foto: Omar Ramírez

Todo se fue dando

Pero para preparar estos alimentos, además de la voluntad y mano de obra, se requería equipo de cocina.

Las parrillas fueron prestadas, y hasta una casa a unos pasos del negocios de Marisela sobre la calle República, les fue ofrecida para preparar la comida y entregarla.

En la segunda semana una empresa me dijo que me iban a donar 40 kilos de carne, no sabía donde meterla, me llegó una parte y la tuve que repartir en refrigeradores de familiares”.

Decidió comprar un congelador a crédito, "hice el intento de comprarlo y no quiso pasar la tarjeta, hablé a la tienda y me dijeron que podía ser un problema con la página de internet. no se compró, pero el lunes llegaba la carne”.

El refrigerador me costaba exactamente 10 mil 500 pesos. Llegaron ese día dos personas. Llegó un señor con un sobre, se lo entrega a Leti, y a mi llega otra señora y me entrega otro sobre, y entre esos dos sobres era exactamente lo del refrigerador”.

18 horas de preparativos

Para preparar estas comidas el proceso inicia a las 6:00 de la tarde con poner a remojar los frijoles que serán cocidos el día siguiente además de planear el menú del siguiente dia.

Invierten hasta 18 horas en preparar la comida. Foto: Omar Ramírez

A veces son otros los preparativos porque, “ nos regalan mucho cabeza de res, una carnicería, y esa la tengo que cocer desde un día antes porque es muy dura, y ya la guisamos en la mañana con chilito rojo y papitas, queda bien buena”.

Nosotros hacemos el menú con lo que hay, vemos en la tarde que tenemos, abrimos el congelador y vemos que hay pollo, chorizo, cabeza.”

Al día siguiente, “llegamos a las 7:00 am y empiezo a cocer los frijoles, picar papas, chiles morrones, nopales o lo que se vaya a cocinar, empiezo a aventajar”.

Para las 8:00 am llega el resto de su equipo y se inicia la preparación de comida, que para las 12:00 del día ya debe estar lista.

Tenemos que hacer como 30 kilos de guisado. 15 de arroz, y 15 de frijol diario”, detalló Marisela.

Ha bajado la demanda, pero seguirán la labor

Con el inicio del Plan de Reactivación Económica de Guanajuato, la afluencia de personas que buscan una comida, ha bajado, señaló Marisela.

De un promedio de 800 a mil comidas diarias, se ha reducido a entre 600 y 700, por lo que el proyecto nuevamente tendrá cambios.

Estaremos hasta este fin en la Calzada y nos vamos a trasladar aquí a la calle república y vamos a dar de comer pero nada más a la tercera edad. Porque hay muchos ancianos que no tienen que comer, muchas ancianas que los hijos no les dan para gasto”

“Hay que enseñar a la persona adulta, la que puede trabajar, a los jóvenes, tampoco hay que regalarles la comida porque los estamos haciendo flojos y no se trata de esto, sino de hacerlos que ‘caminele y trabajele’”, platicó Marisela

