Dan ultimátum a alcaldesa de Celaya: exigen resultados o su renuncia

Celaya.- Cientos de alumnos ingresaron a la Presidencia Municipal de Celaya para exigir la renuncia de la alcaldesa Elvira Paniagua.

La comitiva de estudiantes de diferentes instituciones señalaron que habían hablado con Elvira Paniagua durante una hora, pero eso no fue suficiente para los estudiantes que pedían ser atendidos.

Después de guardar silencio, la alcaldesa salió y uso el megáfono para hablar.

Exigen estudiantes resultados en seguridad. Foto: staff AM

"Estamos hablando con sus representantes, directivos de sus escuelas. Escuchamos y entendemos la situación que no nos gusta. Lamentablemente lo que en Celaya estamos viviendo (inseguridad) lo que vivimos no nos gusta por eso en su casa, que es presidencia, no estoy sola. Está la fuerza del estado y la Federación entendiendo y escuchando sus demandas. La batalla no es sencilla y ni es pronto pero con ustedes lo vamos a lograr, tenemos un compromiso muy grande con todos", externó la edil.

Por lo que agradeció su presencia, reconoció el labor de estar ahí y se retiró.

El ultimátum

Al finalizar su mensaje, el descontento fue notorio y al unísono empezaron a gritar: "que renuncie, que renuncie".

Las muestras de descontento fueron notorias y los estudiantes han puesto un ultimátum: si no hay resultado visibles en una semana, seguirán exigiendo su renucia.