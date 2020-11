Dan último adiós a Felipe Tomé en ceremonia privada

Irapuato.- Con una misa de cuerpo presente, familiares y amigos, despidieron a Felipe Tome Velazquez, empresario irapuatense, quien fue secuestrado y encontrado sin vida a un costado de la carretera federal 200.

La celebración religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Irapuato. La ceremonia fue privada y no se permitió el acceso a personas ajenas a la familia y conocidos, pues aunque varias personas trataron de entrar les dijeron que no era una misa "normal"; asimismo la ceremonia fue transmitida en vivo para quienes no pudieran acudir al evento por la pandemia.

Durante la misa, Emilio Tome Elias, familiar del empresario, platicó sobre cómo fue la vida de Felipe, a quien recordó como una persona aplicada y entregada a su trabajo. Durante su mensaje dijo que su sobrino quedará tatuado eternamente en su memoria y corazón.

En la ceremonia se contó sólo con la presencia de familiares y amigos. Foto: staff AM

Lo despiden entre aplausos

Al término de la misa, el cuerpo del empresario fue despedido entre aplausos de sus seres queridos, para subirlo a la carroza y ser transportado al Panteón Municipal de Irapuato, a una capilla de la familia Tomé.

La ceremonia se realizó en Irapuato. Foto: especial

Su primo, Aurelio Martinez Velazquez fue el único familiar que atendió a la prensa que se encontraba en el lugar. Comentó que Felipe en vida fue una persona visionaria y que creía que México podría ser un país mejor.

(Queda) honrar su nombre, ahí queda su legado, sus obras, sus edificios, desarrollos en Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Cabos, se le va a extrañar”, dijo.

"Yo soy el primo mayor de Felipe por el lado de los Velázquez y éramos muy unidos era un cuate que trabajaba 24 por 24, no descansaba, no tuvo familia, nunca se casó, no tuvo hijos, pero en estos momentos de tristeza la familia se une”, indicó.

En cuanto a la delincuencia, expresó que el país se encuentra en una situación difícil de inseguridad y espera que pronto estemos en un México más seguro.

