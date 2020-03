Dan último adiós al niño Leonardo, asesinado en ataque a bar en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Fue despedido por familiares y amigos el niño Leonardo, quien el fin de semana murió luego del ataque al bar "La Típica".

En un video que subió a redes sociales el padre del menor, Francisco Javier Ortiz Paniagua, solicitaba a las autoridades estatales el permiso para poder cremar el cuerpo de su hijo, lo que por ley y tratándose un hecho doloso, está prohibido; sin embargo, al final la autorización le fue dada.

Quiero agradecer a todos los ciudadanos que compartieron el video que hicieron posible que el Gobernador y el Fiscal del Estado hayan dado el permiso para cremar a mi hijo, quiero decir que no culpo a nadie por lo que pasó. Estoy consciente que es un daño colateral, no pido justicia porque eso no me va a devolver a mi hijo, lo único que quería es poder tenerlo en casa y con eso nosotros poder descansar también", dijo.