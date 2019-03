Dar dinero a delincuentes no es la solución: Rivas Rodríguez

Irapuato.- La estrategia propuesta por el Gobierno Federal de dar dinero a personas que delinquen para que dejen de hacerlo y así se disminuya la incidencia delictiva no es la solución a la grave problemática de seguridad, señaló Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.

La verdad es que no, no hay elementos para pensar que eso funcione, en algo estoy de acuerdo con el diagnóstico que ha dado el Presidente López, no podemos solo atacar a través de la respuesta armada los problemas de seguridad y violencia, necesitamos atacar las causas”, dijo.

Rivas Rodríguez consideró que existe un grave error conceptual con este tipo de propuestas, que es el mismo que dio pie a todas las políticas públicas del ex presidente Enrique Peña Nieto, y que es la premisa de que la pobreza genera violencia.

Enfatizó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criminalizado la pobreza, aún cuando no hay evidencia concreta de que realmente sea por esta condición que se genere la violencia en el país.

El Director del Observatorio Nacional agregó que se reunirá con funcionarios federales de seguridad para entregar propuestas específicas en el tema, con el fin de que complementen sus políticas de dar recurso a la gente.

Quieren dar dinero a la gente, la verdad no me puedo expresar, habrá algunos casos en que sea positivo, que puedan optar por algo diferente, pero creo que no va por ahí, en México se cometen delitos porque no hay sanciones, porque está, incluso, socialmente premiado”, puntualizó.